«Василий», но не «Пророк»: Кинокритик предложил российские фильмы на «экспорт»

При этом кинокритик перечислил, какие еще российские фильмы можно было бы «экспортировать» за рубеж.

«Для "экспорта" я бы добавил еще комедию, снятую в разных мировых локациях, про приключения с бандитами. В стиле комедий с Ришаром (французский актер Пьер Ришар – прим. НСН), французских комедий про Фантомаса. В таком стиле у нас был сделан фильм "Василий" с Александром Петровым в главной роли. По-моему, он очень интернациональный. "Пророк" (фильм "Пророк. История Александра Пушкина" с номинантом на "Оскар" Юрием Борисовым в главной роли – прим. НСН) — немного резковато для Индонезии. Думаю, они бы не очень "врубились", что там происходит. Из современных картин можно еще фильм "Совсем ошалели" (лента с Гошей Куценко и Анной Михалковой – прим. НСН). Хорошая комедия, индонезийцы бы поняли. Хотя у них и нет снега, а в этом фильме все построено на теме снега. Тем прикольнее — экзотика, Россия», - предложил Шпагин.