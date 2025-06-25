Кинотеатры уверены в миллиарде второй части «Домовенка Кузи» от братьев Андреасян
Релиз второй части «Домовенка Кузи» в конце марта - верное решение, потому что это как раз пора семейной аудитории, сказал НСН Алексей Воронков.
Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в беседе с НСН выразил уверенность, что продолжение «Домовенка Кузи», которое появится в кинотеатрах в 2026 году, соберет в прокате миллиард рублей.
«Кинокомпания братьев Андреасян» ранее объявила о начале съемок второй части современной экранизации «Домовенка Кузи». Как сообщили в пресс-службе кинокомпании, современная интерпретация «Домовенка Кузи» режиссера Виктора Лакисова показала очевидный интерес и любовь зрителей к уже полюбившимся многим поколениям героям сказочной повести Татьяны Александровой. Успех первой части в начале 2025 года встал в один ряд всего лишь с несколькими другими релизами, перешагнувшими рубеж по сборам более миллиарда рублей. Релиз фильма запланирован на 19 марта 2026 года. Воронков отметил, что дата выхода фильма на широкие экраны подобрана идеально.
«Мы ждем от второй части «Домовенка Кузи» миллиард. Мы в принципе от братьев Андреасян всегда ждем большие сборы. Самое интересное, что они практически всегда попадают в свой эстимейт. Первая часть выходила на новогодних праздниках, эту ждем в конце марта. Такая дата точно не подведет киноделов, потому что конец марта – как раз время семейной аудитории, ведь в это время будут первые весенние каникулы. В даты весенних и осенних каникул всегда выходит семейный контент. Так было с «Летучим кораблем», «По щучьему велению» и так далее. Так что дата для релиза продолжения «Кузи» подобрана идеально. Думаю, это будет даже лучше, чем конец декабря», - сказал собеседник НСН.
Во второй части «Домовенка Кузи» создатели обещают неожиданные и интересные сюжетные повороты, а также присутствие новых харизматичных сказочных героев, в числе которых будет Иван Охлобыстин, который сыграет Кощея Бессметрного. В фильме также снимаются Екатерина Стулова, Софья Петрова, Марк Богатырев, Евгения Малахова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов. Режиссером вновь выступит Виктор Лакисов, отмечает «Радиоточка НСН».
Спустя несколько лет после первых приключений, Кузя продолжает жить с Наташей и ее семьей. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Все кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная гостья - домовенка Тихоня с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий. Героям предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок таким же волшебным и светлым.
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