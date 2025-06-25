Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в беседе с НСН выразил уверенность, что продолжение «Домовенка Кузи», которое появится в кинотеатрах в 2026 году, соберет в прокате миллиард рублей.

«Кинокомпания братьев Андреасян» ранее объявила о начале съемок второй части современной экранизации «Домовенка Кузи». Как сообщили в пресс-службе кинокомпании, современная интерпретация «Домовенка Кузи» режиссера Виктора Лакисова показала очевидный интерес и любовь зрителей к уже полюбившимся многим поколениям героям сказочной повести Татьяны Александровой. Успех первой части в начале 2025 года встал в один ряд всего лишь с несколькими другими релизами, перешагнувшими рубеж по сборам более миллиарда рублей. Релиз фильма запланирован на 19 марта 2026 года. Воронков отметил, что дата выхода фильма на широкие экраны подобрана идеально.