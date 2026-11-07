Помещения предприятия в Орле повреждены из-за ракетной атаки

Ракетную атаку ВСУ по гражданским объектам отразили в Орле. Об этом написал глава Орловской области Андрей Клычков на платформе «Макс».

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«В результате отражения массированной ракетной атаки... частично пострадали производственные помещения предприятия в Советском районе города Орла», - указал губернатор.

Специалисты принимают необходимые меры для локализации и устранения повреждений.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по заводу в Орле, погибли пять человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ракетный УдарОрловская ОбластьОрел

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