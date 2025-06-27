Что даст Юре Борисову статус члена «оскаровской» киноакадемии США

Ранее Борисов вошел в список деятелей кино, приглашенных стать членами Американской киноакадемии. В 2025 году пригласила 534 человека. Среди них Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»), Дэйв Батиста («Стражи Галактики») и Маргарет Куолли («Субстанция»). Попасть в киноакадемию можно получив «Оскар» или номинацию на премию, либо при наличии двух рекомендаций от действующих академиков, работающих в той же специальности.

«Я от души рад за Юру Борисова, что он станет членом американской киноакадемии. Это престижно и значит, что тебе воздали по заслугам. Членом американской киноакадемии уже является, например, Константин Бронзит, также Александр Роднянский (признан в РФ иноагентом). Надо твердо понимать, что приглашение в академию – это вопрос престижа. Член академии имеет право голосовать за победителя "Оскара". Безусловно, если ты смотришь много кино, то ты многому учишься, однако это не гарантирует никаких контрактов. Контрактами занимаются актерские агентства, а им в высшей степени наплевать, являешь ли ты членом академии», - заявил он.