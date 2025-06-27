Что даст Юре Борисову статус члена «оскаровской» киноакадемии США
Юра Борисов стал членом Американской академии кинематографических искусств, как номинант премии «Оскар», пояснил НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Актер Юра Борисов многому научится, когда будет смотреть фильмы, которые проходят отбор на кинопремию "Оскар", заявил НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Ранее Борисов вошел в список деятелей кино, приглашенных стать членами Американской киноакадемии. В 2025 году пригласила 534 человека. Среди них Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»), Дэйв Батиста («Стражи Галактики») и Маргарет Куолли («Субстанция»). Попасть в киноакадемию можно получив «Оскар» или номинацию на премию, либо при наличии двух рекомендаций от действующих академиков, работающих в той же специальности.
«Я от души рад за Юру Борисова, что он станет членом американской киноакадемии. Это престижно и значит, что тебе воздали по заслугам. Членом американской киноакадемии уже является, например, Константин Бронзит, также Александр Роднянский (признан в РФ иноагентом). Надо твердо понимать, что приглашение в академию – это вопрос престижа. Член академии имеет право голосовать за победителя "Оскара". Безусловно, если ты смотришь много кино, то ты многому учишься, однако это не гарантирует никаких контрактов. Контрактами занимаются актерские агентства, а им в высшей степени наплевать, являешь ли ты членом академии», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, Марк Эйдельштейн, подписавший в марте этого года контракт с американским актерским агентством WME, вероятно, не получил приглашения от американской киноакадемии, поскольку не был номинирован на «Оскар».
«На актерскую карьеру за рубежом влияет статус агентства. Тот же Марк Эйдельштейн заключил контракт с более крутым актерским агентством, но не получил приглашения в академию, потому что, в отличие от Борисова, не является номинантом на "Оскар". Когда он начнет сниматься, если войдет в гильдию киноактеров США, есть шанс, что и его пригласят в академию», - отметил Шнейдеров.
В начале июня в СМИ появилась информация о том, что Борисов может получить роль сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера, который родился в Нижнем Новгороде, провел детство в Израиле, а затем переехал в Канаду. Картина затронет события 2023 года, связанные с деятельностью компании OpenAI, включая резонансное увольнение и последующее возвращение на пост генерального директора Сэма Альтмана, напоминает «Радиоточка НСН».
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