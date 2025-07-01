Самые кассовые фильмы июня: Как Юрий Стоянов победил Джона Уика
Юрий Стоянов назвал милым и скромным зрелищем без аттракционов фильм «На деревню дедушке», который обошел голливудский боевик с Киану Ривзом.
Первый месяц лета подтвердил невеселые прогнозы киноиндустрии. Новых фильмов-миллиардеров мы не увидели, при этом самыми успешными картинами стали комедия «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым и боевик «Балерина» с Киану Ривзом.
ДЕДУШКА И ГОЛЛИВУД: СТОЯНОВ ПРОТИВ РИВЗА
Четырехдневные выходные, приуроченные к отмечаемому 12 июня Дню России, ознаменовались премьерами сразу четырех фильмов, попавших в ТОП-10 по сборам по итогам месяца. Фильм Владислава Богуша «На деревню дедушке» стал рекордсменом июня, заработав 424 млн рублей.
Народный артист России, юморист и актер Юрий Стоянов, исполнивший роль того самого дедушки, рассказал НСН, что это - «не попкорновое кино».
«На самом деле это добрая, очень скромная картина для семейного просмотра. В ней нет аттракционов, это не "попкорновое" кино в принципе, а милое, скромное, человеческое зрелище. Честно говоря, я удивлен, что это кино так востребовано. Наверное, есть какая-то ностальгия по искренности в кадре, чтобы не вымученность была в истории, а прозрачность и простые, понятные людям ценности. Эту атмосферу и теплоту можно найти в картине любого жанра. Это может быть фильм о войне, о космосе или о море, о чем угодно», - отметил актер.
По его словам, в центре сюжета фильма примирение близких людей и взаимоотношения дедушки, пишущего стихи и песни, с внуком, живущим «внутри интернета».
Вторым по сборам в июне стал американский фильм «Балерина», главные роли в котором сыграли Ана де Армас и Киану Ривз. Пятый фильм франшизы о Джоне Уике заработал в российском прокате 385 млн рублей, существенно уступив «Джону Уику 4» (сборы 873 млн рублей).
Об этом фильме активно писали в СМИ, называя «Балерину» возвращением в Россию американской медиакорпорации Lionsgate, однако до полумиллиардных ожиданий индустрии он пока не дотянул.
«"Балерина" — очень качественный боевик с отчасти неожиданными поворотами сюжета, с фантастическими боями, как это обычно бывает в фильмах о Джоне Уике. У картины достаточно агрессивная рекламная кампания, все прокатчики и кинотеатры надеются, что зритель это заметит и фильм соберет 500 млн рублей или даже больше. Тем, кто любит Джона Уика, фильм понравится, и хорошо, что в нем есть Киану Ривз. Конечно, если бы было название "Джон Уик: Балерина", наверное, он бы привлекал больше народа. Однако картина называется просто "Балерина", некоторым придется разбираться, не фильм ли это про Большой театр», - говорила НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская.
ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ: ОТ АРТЕКА ДО НЭЧЖИ
Остальные июньские премьеры не смогли заработать в прокате больше 200 млн рублей. В ТОП-5 также попали американская мелодрама «Материалистка» с Дакотой Джонсон (сборы 200 млн рублей), мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 2» (176 млн рублей) и комедия «Артек. Сквозь столетия» (135 млн рублей), на которую делали ставку в киноиндустрии.
«Априори начало июня — это детская история, потому что еще не у всех определены даты отпусков, пионерских лагерей и всего остального. Это самое хорошее время для подростковых историй. Если вспомнить 2020-й год, когда выходил первый "Артек", он тоже вышел в конце мая - начале июня, и это был самый кассовый фильм, "Артек" выстрелил. Первые две недели июня — хорошее время для детских картин», - говорил НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.
Со своей стороны, член совета АВК Роман Исаев надеялся, что новый «Артек» заработает более 300 млн рублей, но этого не произошло.
Не удалось зацепить российского зрителя и самому кассовому мультфильму в мировой истории. Китайский мультик «Нэчжа побеждает Царя драконов» вышел на экраны 29 мая и заработал с тех пор в РФ всего 61 млн рублей.
Президент компании Arna Media Надежда Мотина, которая привезла в Россию «Нэчжу 2», говорила НСН, что надеется на сборы в районе 400-500 млн рублей. При этом Роман Исаев объяснял, в чем проблемы мультфильма, заработавшего в мире более 2 миллиардов долларов.
«Этот мультфильм все-таки глубинно китайский, он опирается на китайскую мифологию, которая близка китайскому народу. По такой же аналогии наши дети с удовольствием смотрят приключения трех богатырей в любой новой итерации. В нашей стране тяжело раскачать то, что чуждо, непонятно и не близко нашим детям. Кроме того, у «Нэчжи» слишком большой хронометраж для мультфильма: 2,5 часа – непосильная история для детей», - предупреждал член совета АВК.
С начала 2025 года семь российских фильмов преодолели отметку сборов в 1 млрд рублей. В тройку лидеров на сегодняшний день входят сказки «Волшебник Изумрудного города. Дорога их желтого кирпича» (сборы 3,34 млрд рублей), «Финист. Первый Богатырь» (2,68 млрд рублей) и картина «Пророк. История Александра Пушкина» (1,63 млрд рублей), в которой великий поэт в исполнении Юры Борисова читает рэп.
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