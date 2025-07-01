Самые кассовые фильмы июня: Как Юрий Стоянов победил Джона Уика

ДЕДУШКА И ГОЛЛИВУД: СТОЯНОВ ПРОТИВ РИВЗА

Четырехдневные выходные, приуроченные к отмечаемому 12 июня Дню России, ознаменовались премьерами сразу четырех фильмов, попавших в ТОП-10 по сборам по итогам месяца. Фильм Владислава Богуша «На деревню дедушке» стал рекордсменом июня, заработав 424 млн рублей.

Народный артист России, юморист и актер Юрий Стоянов, исполнивший роль того самого дедушки, рассказал НСН, что это - «не попкорновое кино».

«На самом деле это добрая, очень скромная картина для семейного просмотра. В ней нет аттракционов, это не "попкорновое" кино в принципе, а милое, скромное, человеческое зрелище. Честно говоря, я удивлен, что это кино так востребовано. Наверное, есть какая-то ностальгия по искренности в кадре, чтобы не вымученность была в истории, а прозрачность и простые, понятные людям ценности. Эту атмосферу и теплоту можно найти в картине любого жанра. Это может быть фильм о войне, о космосе или о море, о чем угодно», - отметил актер.

По его словам, в центре сюжета фильма примирение близких людей и взаимоотношения дедушки, пишущего стихи и песни, с внуком, живущим «внутри интернета».

Вторым по сборам в июне стал американский фильм «Балерина», главные роли в котором сыграли Ана де Армас и Киану Ривз. Пятый фильм франшизы о Джоне Уике заработал в российском прокате 385 млн рублей, существенно уступив «Джону Уику 4» (сборы 873 млн рублей).

Об этом фильме активно писали в СМИ, называя «Балерину» возвращением в Россию американской медиакорпорации Lionsgate, однако до полумиллиардных ожиданий индустрии он пока не дотянул.

«"Балерина" — очень качественный боевик с отчасти неожиданными поворотами сюжета, с фантастическими боями, как это обычно бывает в фильмах о Джоне Уике. У картины достаточно агрессивная рекламная кампания, все прокатчики и кинотеатры надеются, что зритель это заметит и фильм соберет 500 млн рублей или даже больше. Тем, кто любит Джона Уика, фильм понравится, и хорошо, что в нем есть Киану Ривз. Конечно, если бы было название "Джон Уик: Балерина", наверное, он бы привлекал больше народа. Однако картина называется просто "Балерина", некоторым придется разбираться, не фильм ли это про Большой театр», - говорила НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская.