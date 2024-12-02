«Восьмой миллиардер»: «Огниво» оживило рекорды киноиндустрии, на очереди «Паддингтон»
Фэнтези Александра Войтинского обошло все новинки ноября, полмиллиарда картины Никиты Высоцкого назвали провалом, а медвежонок Паддингтон и «Квартет И» уже перехватили любовь зрителей.
Главным событием ноября в российской киноиндустрии стало увеличение количества фильмов-миллиардеров до восьми. Сборы фэнтези Александра Войтинского «Огниво» «пробили» символическую отметку и составляют на сегодня уже 1,178 млрд рублей. Самой успешной новинкой месяца стала драма Никиты Высоцкого «Любовь Советского Союза».
КУЛЬТУРНЫЙ КОД И ЭПИЧНЫЙ ПРОВАЛ
В октябре на российские экраны вышли две картины, позволившее вспомнить весенние рекорды. Российская адаптация сказки Андерсена «Огниво» и байопик «Руки Вверх!» начали стремительно собирать кассу, однако до миллиарда пока дотянул только один. 14 ноября НСН первой обрадовала Александра Войтинского.
«Я не знал про эти цифры, потому что на съемках, но очень рад, что столько зрителей посмотрели картину. Это самое главное, потому что я не знаю другой оценки, кроме зрителей. Люди слышат сердцем, и это значит, что истории приходят туда, куда надо, это очень трогательно и важно. Миллиард – это здорово, это большой успех. Получается, действительно фильм попал в сердце, он нравится», - сказал тогда Войтинский.
При этом он объяснил, что отличие «Огнива» от его предыдущего фильма-миллиардера «По щучьему велению» (сборы 2,49 млрд рублей) в «культурном коде».
«Этот бренд гораздо сильнее, потому что это вообще наш исходный культурный год: лежать на печи, ничего не делать и надеяться, что кто-то за тебя все сделает. Родители говорили нам, что "по щучьему велению" ничего не получится, эта присказка сопровождает нас всю жизнь. Ты можешь спросить любого человека на улице, что такое "по щучьему велению", и он ответит, а "Огниво" знают многие, но далеко не все», - пояснил режиссер.
«Огниво» стало самым кассовым фильмом ноября, собрав в этой месяце 653 млн рублей, «Руки Вверх!» заняли четвертую строчку (сборы за ноябрь 224 млн рублей, общие – 963 млн рублей), а вот на втором и третьем месте расположились новинки. Драма Никиты Высоцкого с говорящим названием «Любовь Советского Союза» вышла в прокат 7 ноября и на сегодняшний день заработала 525 млн рублей, а детская комедия «Манюня: Приключения в деревне» собрала за 19 дней в прокате 307 млн рублей.
Однако член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев назвал НСН такие показатели картины Высоцкого «эпичным провалом».
«"Любовь Советского Союза" - это эпичный провал, который собрал полмиллиарда, но ставки на фильм делались существенно выше, как и на все проекты Первого канала с учетом их рекламной кампании. Фильм не заинтересовал молодежную аудиторию, зашел больше в возрастного зрителя, который раскачался не с первого, а со второго-третьего уикенда. Такая аудитория традиционно тяжела на подъем, и ей требуется время, чтобы на картину пойти. От фильма ждали хотя бы миллиард в прокате, к сожалению, цифры совершенно не те», - посетовал эксперт.
МЕДВЕЖОНОК, ХЬЮ И «КВАРТЕТ И»
В десятку самых кассовых фильмов ноября попали две зарубежных новинки. Ужастик «Еретик» с Хью Грантом за 19 дней проката в России заработал 171 млн рублей, однако его уже обошел милый семейный фильм о медвежонке «Приключения Паддингтона 3».
Всего за пять дней в российском прокате перуанские приключения Паддингтона собрали 252 млн рублей. На фоне такого начала итоговые сборы картины с анимированным главным героем могут дойти до 800 млн рублей.
«В субботу и воскресенье "Паддингтон" собирал по 100 миллионов в день, многие сеансы прошли на аншлагах. Семейная аудитория очень оценила проект. Это достойное, яркое, большое, зарубежное кино в полноценном прокате, таких фильмов мало. Надеюсь, что у этого проекта все будет хорошо в прокате. Хотелось бы, чтобы он пришел к сборам в 700-800 миллионов рублей», – указал Роман Исаев.
Критики восторженно приняли «Еретика», называя его чуть ли не лучшим Хью Гранта, а вот другие новинки с голливудскими звездами не очень зашли российской аудитории.
«Великая» с Кейт Уинслетт и «Мария» с Анджелиной Джоли пока заработали в России по 11 млн рублей. Чуть лучше выступила картина о политических интригах в Ватикане «Конклав» (сборы 42 рублей).
При этом учредитель прокатной компании World Pictures Сергей Щербинин обещал НСН сюрприз от «Великой».
«Откровенно говоря, мы рады, что "Великая" есть в нашем пакете. Это невероятно пронзительное и трогательное кино, которое никого не оставит равнодушным. Это сильный, качественный фильм и все в нем, включая создателей, тематику и безупречную игру актеров, говорит нам, что он может претендовать на “Оскар”. На наш взгляд, Кейт Уинслет сыграла в нем одну из лучших своих ролей. Обычно сборы порядка 40 или 50 млн рублей для авторских и фестивальных фильмов уже считаются высокими. Сейчас мы видим, что в России создался дефицит подобного контента, поэтому мы рассчитываем, что сборы “Великой” смогут всех приятно удивить», – отмечал Щербинин.
Комедия «Зять» с Дмитрием Нагиевым и Люсей Чеботиной за 12 дней в прокате заработала 108 млн рублей. Неплохо стартовал в конце ноября и новый фильм от «Квартета И» «Один день в Стамбуле» (сборы 91 млн рублей за пять дней), о котором рассказывали НСН главные герои Александр Демидов и Камиль Ларин.
«Мы стали взрослее, мы стали другими, у нас уже и мысли не такие, как были 14 лет назад. Почему появляется одна, вторая и так далее части «О чем говорят мужчины»? Это не потому, что мы встали на поток, просто время идет, появляются иные мысли. Здесь у нас другой формат, другие персонажи, хотя мы все равно разговариваем о женщинах, о дружбе, о деловых отношениях и так далее», - отмечал Ларин.
Самым кассовым фильмом 2024 года остается «Холоп 2» Клима Шипенко, собравший 3,842 млрд рублей. При этом два новых «локомотива» киноиндустрии – «Финист. Первый богатырь» и «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» - должны выйти в прокат 1 января.
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