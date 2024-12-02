«Восьмой миллиардер»: «Огниво» оживило рекорды киноиндустрии, на очереди «Паддингтон»

КУЛЬТУРНЫЙ КОД И ЭПИЧНЫЙ ПРОВАЛ

В октябре на российские экраны вышли две картины, позволившее вспомнить весенние рекорды. Российская адаптация сказки Андерсена «Огниво» и байопик «Руки Вверх!» начали стремительно собирать кассу, однако до миллиарда пока дотянул только один. 14 ноября НСН первой обрадовала Александра Войтинского.

«Я не знал про эти цифры, потому что на съемках, но очень рад, что столько зрителей посмотрели картину. Это самое главное, потому что я не знаю другой оценки, кроме зрителей. Люди слышат сердцем, и это значит, что истории приходят туда, куда надо, это очень трогательно и важно. Миллиард – это здорово, это большой успех. Получается, действительно фильм попал в сердце, он нравится», - сказал тогда Войтинский.

При этом он объяснил, что отличие «Огнива» от его предыдущего фильма-миллиардера «По щучьему велению» (сборы 2,49 млрд рублей) в «культурном коде».

«Этот бренд гораздо сильнее, потому что это вообще наш исходный культурный год: лежать на печи, ничего не делать и надеяться, что кто-то за тебя все сделает. Родители говорили нам, что "по щучьему велению" ничего не получится, эта присказка сопровождает нас всю жизнь. Ты можешь спросить любого человека на улице, что такое "по щучьему велению", и он ответит, а "Огниво" знают многие, но далеко не все», - пояснил режиссер.

«Огниво» стало самым кассовым фильмом ноября, собрав в этой месяце 653 млн рублей, «Руки Вверх!» заняли четвертую строчку (сборы за ноябрь 224 млн рублей, общие – 963 млн рублей), а вот на втором и третьем месте расположились новинки. Драма Никиты Высоцкого с говорящим названием «Любовь Советского Союза» вышла в прокат 7 ноября и на сегодняшний день заработала 525 млн рублей, а детская комедия «Манюня: Приключения в деревне» собрала за 19 дней в прокате 307 млн рублей.

Однако член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев назвал НСН такие показатели картины Высоцкого «эпичным провалом».

«"Любовь Советского Союза" - это эпичный провал, который собрал полмиллиарда, но ставки на фильм делались существенно выше, как и на все проекты Первого канала с учетом их рекламной кампании. Фильм не заинтересовал молодежную аудиторию, зашел больше в возрастного зрителя, который раскачался не с первого, а со второго-третьего уикенда. Такая аудитория традиционно тяжела на подъем, и ей требуется время, чтобы на картину пойти. От фильма ждали хотя бы миллиард в прокате, к сожалению, цифры совершенно не те», - посетовал эксперт.