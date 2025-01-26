«Василий» догоняет «Холопа»: Как «трюк кинопрокатчиков» отразился на уик-энде
По прогнозам, российская комедия «Василий» может возглавить прокат в уходящие выходные.
Главными новинками уик-энда стали российская комедия режиссера Дмитрия Литвиненко о мексиканских приключениях Александра Петрова «Василий» и турецкий ремейк «Холопа» со звездой «Постучись в мою дверь» Керемом Бюрсином — «Холоп: Великолепный век» режиссера Онура Унлю.
САША ДОГОНЯЕТ КЕРЕМА
Изначально СМИ сообщали, что сборы турецкой ленты превышают кассу российской комедии. Однако к концу уик-энда «Василий» с Петровым по показателям в прокате почти догнал «Холопа» с Бюрсином. Согласно подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), в настоящий момент касса турецкого ремейка «Холопа» составляет почти 85 млн рублей (84 млн 983 тысячи 725 рублей), а «Василия» — 81 млн 184 тысячи 324 рубля.
При этом, по прогнозам издания «Бюллетень кинопрокатчика», за эти выходные «Василий» может собрать около 100 млн рублей и возглавить прокат. По данным портала в этот уик-энд «Холоп: Великолепный век» займет лишь третье место в прокате, уступив фильму-«миллиардеру» «Финист. Первый богатырь».
Летом 2024 года стартовали съемки турецкой адаптации успешной российской комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп». В российском прокате фильм появился 23 января 2025 года. В турецкой версии снялись новый любимец россиянок — актер Керем Бюрсин, а также Мелис Сезен, Эркан Колчак Кестендиль, Мелиса Денгель и другие. Продюсером ремейка выступила Карина Миа Сатлыкова.
Действия картины происходят во времена Османской империи. По сюжету отец мажора из Стамбула Мете после очередной выходки сына обращается к психологу. Специалист предлагает ему прибегнуть к «шоковой терапии», и парня отправляют в воссозданный османский город XVI век во времена султана Сулеймана.
Также 23 января в прокат вышла комедия «Василий». Фильм порадует зрителей сразу двумя Александрами Петровыми, так как актер исполнил в картине роль братьев-близнецов. В фильме также снимались Дмитрий Лысенков, Ян Цапник, Валентина Мазунина и другие. Продюсерами картины выступили Федор Бондарчук, Денис Баглай, Михаил Врубель, Вадим Смирнов.
По сюжету скромный учитель ОБЖ Василий и его брат-близнец Коля, с которым они не виделись с детства, меняются местами. В Мексике брат обманывает наркодилера. Сам Василий впервые едет навестить родственника. Бандиты начинают гоняться и за ним. Близнецам предстоит вновь узнать друг друга, найти свою любовь и семью.
«ТРЮК ПРОКАТЧИКОВ»
Изначально на 23 января 2025 года в прокате стояла третья часть российского «Холопа». В 2024 году, после успеха второй ленты создатели обещали выпустить продолжение уже в 2025 году. Но в ноябре вместо него появилась турецкая версия. Судьба нового фильма Клима Шипенко теперь неизвестна. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в интервью НСН объяснил, чем была вызвана такая «рокировка».
«История с появлением турецкого "Холопа" и исчезновением "Холопа-3" понятна. Я думаю, это был трюк от прокатчиков для прогрева аудитории, так как "Холоп-3" в такие сроки просто не мог появиться. Такую большую картину с потенциалом сбора нельзя просто сделать на коленке за полгода, физически невозможно было снять третью часть. Гипотетически "Холоп-3" может появиться на следующий Новый год, не раньше. В итоге "Холоп-3" превратился в турецкого "Холопа", что просто было маркетинговой задумкой. Мы с большим интересом и изумлением наблюдаем, что ремейк "Холопа" по итогам двух дней проката уверенно стоит на первом месте. Это подтверждает тот факт, что у нас огромная фанатская аудитория Керема Бюрсина. Лояльный зритель с удовольствием пошел», - рассказал он.
При этом специалист предположил, что «Василий» еще может обойти «Холопа» в прокате, но в любом случае картины не соберут больше 300 млн рублей.
«То, что "Холоп" обошел "Василия", в котором играет любимец всея Руси Александр Петров, удвоенный в кадре, это достаточно удивительно, потому что "Василию" прочили первую строчку. Вполне вероятно, что "Василий" разойдется на выходных и возьмет свое. Но, конечно, ни "Холоп", ни "Василий" на миллиард не претендуют, это более спокойные с точки зрения кассового потенциала жанровые фильмы. Я думаю, что у них сборы за уик-энд будут в районе 100 млн рублей, если не произойдет чуда. Они соберут 200-300 млн рублей», - добавил Исаев.
АДАПТАЦИИ «ХОЛОПА»
Российскую комедию «Холоп» режиссера Клима Шипенко уже пытались адаптировать в нескольких странах. Права на съемки ремейка купили в десяти государствах, в том числе в Индии, Испании, Мексике, Монголии, Польше, Южной Корее и Японии.
Сам сербско-российский актер Милош Бикович, исполнивший главную роль мажора в двух частях «Холопа» говорил, что рад зарубежным адаптациям ленты.
«Это значит, что мы создаем универсальные истории. Таким образом мы нашу систему ценностей закладываем во всем мире», - сказал актер на фестивале «VK Fest», добавив, что гордится тем, что был «частью такой истории».
В сентябре прошлого года российские зрители познакомились и с парижским «Холопом». По данным ЕАИС, общие сборы «Холопа из Парижа» режиссеров Александра Шарло и Франка Манье составили всего 20,8 млн рублей. В день премьеры ленты, 12 сентября 2024 года, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в беседе с НСН предупредил, что французские комедии еще никогда не собирали в России больше 500 тысяч рублей.
«Потенциала, подобного отечественному "Холопу", нет. Во-первых, это повторение, во-вторых, после фильмов Люка Бессона я не припомню какие-то сильные премьеры, которые бы собрали в России большую кассу. Хотя и проекты Бессона нельзя назвать чисто французскими. Даже фильм "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом собрал чуть более 500 млн», - объяснил он.
Комедия «Холоп» вышла в прокат в 2019 году и смогла заработать 2,9 млрд рублей. На тот момент лента стала самым кассовым российским фильмом в истории. Позже ее рекорды побил фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка».
В январе 2024 года вышла вторая часть «Холопа», которая смогла заработать в прокате 3,85 млрд рублей. В мае прошлого года в СМИ появился анонс третьей части фильма. Его премьера была запланирована на начало 2025 года, но пока лента так и не вышла, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее Роман Исаев интервью НСН рассказал, что три млрд рублей, собранные фильмом «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», являются беспрецедентным успехом, но зрители разочарованы тем, что их не предупредили о продолжении ленты.
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