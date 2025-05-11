Фильм «В списках не значился» возглавит прокат вторые выходные подряд

Согласно прогнозам системы, на момент написания материала второе место занимает российский блокбастер «Кракен» с Александром Петровым и Виктором Добронравовым в главных ролях. Сборы фильма режиссера Николая Лебедева с 17 апреля уже достигли 834 млн 266 тысяч 727 рублей, передает ЕАИС.

Замыкает тройку лидеров по итогам уходящих выходных новый военный фильм «Группа крови». Его премьера состоялась в канун Дня Победы — 8 мая. По данным ЕАИС, драма режиссера Максима Бриуса уже заработала 65 млн 976 тысяч 288 рублей.