«Без хэппи-энда»: Вышел третий сезон «Игры в кальмара»

ХЭППИ-ЭНДА НЕ БУДЕТ?

Между тем, режиссер Хван Дон Хёк в беседе с изданием «The Guardian» рассказал, что зрителям не стоит ждать счастливого финала сериала. По его мнению, третий сезон просто не может закончиться позитивно для героев.

«Людям нравится хэппи-энды, и мне тоже. Но некоторые истории по своей природе не могут их получить. Если вы попытаетесь их навязать, люди это почувствуют. Если история выступает зеркалом чего-либо, то у нее может не быть счастливого конца. "Игра в кальмара" здесь не исключение», - объяснил Хёк.

До этого он также говорил, что больше не собирается снимать продолжение сериала. Известно, что изначально проект задумывали на два сезона, но позже второй сезон разделили на две части из-за большого объема материала и сложности повествования.