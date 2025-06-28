«Без хэппи-энда»: Вышел третий сезон «Игры в кальмара»
Премьера финального сезона сериала Хван Дон Хёка об играх на выживание состоялась 27 июня.
Накануне вышел заключительный сезон нашумевшего южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Лента вновь претендует на рекорды Netflix. Зрители уже назвали финал сериала самым жестоким в трилогии. Между тем, сами создатели «Игры в кальмара» предупреждают, что у сериала «не будет хэппи-энда».
МНЕНИЕ КРИТИКОВ
Критики уже похвалили заключительный сезон «Игры в кальмара», который вышел на платформе утром 27 июня. Netflix официально недоступен в России, однако российские зрители уже могут посмотреть все шесть серий третьего сезона в русской озвучке на Rutube.
Сейчас на сайте агрегатора рецензий «Rotten Tomatoes» примерно 90% журналистов рекомендуют шоу к просмотру. По словам критиков, «после третьего сезона становится очевидно, что "Игра в кальмара" является лучшим телешоу в истории Netflix», передает издание «Чемпионат».
«Третий сезон "Игры в кальмара" будет шалить с вашим давлением благодаря жестоким, эпическим играм, но зрители обязательно прольют слезы из-за эмоциональных американских горок», - говорится в материале.
Согласно подсчетам агрегатора, первый сезон набрал 90% рекомендаций, второй — 83%, а третий — около 90%. При этом у него еще есть все шансы набрать больше рекомендаций критиков.
О предполагаемом успехе финала проекта стало понятно еще после появления первого тизера третьего сезона. Его опубликовали 6 мая 2025 года на официальном канале Netflix в YouTube. Тогда за восемь с лишним часов с момента публикации видео просмотрели примерно три млн раз.
При этом издание «The Hollywood Reporter» выпустило одну из самых резких рецензий на продолжение «Игры в кальмара». Критики отметили, что история должна была завершиться еще на первом сезоне, а нынешнему проекту «пора бы позволить уйти с достоинством».
ФИНАЛ «ИГРЫ»
В первой игре третьего сезона участникам предстоит разделиться на две команды, чтобы сыграть в прятки. Фраза: «Кто не спрятался, я не виноват!» — действительно напугает игроков, ведь им в прямом смысле придется убивать друг друга. В следующих сериях им также предстоит сыграть в леденящие душу догонялки и скакалочку. К тому же в третьем сезоне режиссер создал множество экшен-сцен с перестрелками и драками с применением холодного оружия.
Известно, что в отличие от первого сезона во втором и третьем создатель сериала Хван Дон Хёк активно работал с группой психологов-консультантов, которые помогли показать по-настоящему разнообразные характеры участников игр на выживание. Огромные противоречия у аудитории вызвали беременная девушка, которая родила ребенка во время испытаний, а также пародия на шаманизм в образе героини Сон Нё, пишут «Известия».
ХЭППИ-ЭНДА НЕ БУДЕТ?
Между тем, режиссер Хван Дон Хёк в беседе с изданием «The Guardian» рассказал, что зрителям не стоит ждать счастливого финала сериала. По его мнению, третий сезон просто не может закончиться позитивно для героев.
«Людям нравится хэппи-энды, и мне тоже. Но некоторые истории по своей природе не могут их получить. Если вы попытаетесь их навязать, люди это почувствуют. Если история выступает зеркалом чего-либо, то у нее может не быть счастливого конца. "Игра в кальмара" здесь не исключение», - объяснил Хёк.
До этого он также говорил, что больше не собирается снимать продолжение сериала. Известно, что изначально проект задумывали на два сезона, но позже второй сезон разделили на две части из-за большого объема материала и сложности повествования.
При этом в США собираются снять свою версию «Игры в кальмара». Проектом займется Дэвид Финчер. Создание англоязычной версии курировал сам Хёк. По данным издания «What's on Netflix», съемки американской версии сериала начнутся в Лос-Анджелесе уже в декабре 2025 года.
Известно, что события новой «Игры» развернутся в той же вселенной, что и оригинал, только местом действия будут США. По информации СМИ, сериал уже получил название «Игра в кальмара: Америка». Он выйдет не раньше 2027 года.
РЕКОРДЫ ПЕРВЫХ СЕЗОНОВ
Премьера первого сезона «Игры в кальмара» состоялась 17 сентября 2021 года. Трилогия повествует о 456 должниках, которые, пытаясь решить свои финансовые проблемы, начинают играть в детские игры на выживание.
Проект вошел в историю как самое успешное шоу Netflix и как одна из самых просматриваемых иностранных лент на платформе. За первые четыре недели после его выхода зрители потратили на просмотр этого сериала свыше 1,65 млрд часов. Через месяц после премьеры на платформе лента принесла компании доход почти в $900 млн.
Второй сезон зрители увидели 26 декабря 2024 года. Продолжению сериала удалось побить рекорд по просмотрам за премьерную неделю. По подсчетам «Games Radar», за первую неделю проект посмотрели 68 млн раз.
Таким образом, второй сезон «Игры в кальмара» смог обогнать предыдущего лидера по этим показателям — сериал «Уэнсдей». За первую неделю проката этой многосерийной картине удалось набрать лишь 50,1 млн просмотров. Продолжение картины о смертельных играх стало лидером по популярности среди сериалов Netflix во всех 93 странах, в которых работает стриминг.
К тому же второй сезон сериала стал вторым по популярности неамериканским проектом на Netflix. По данным «The Wrap», проект уступил лишь первому сезону «Игры в кальмара», число просмотров которого превысило 265 млн. Продолжение «Игры в кальмара» набрало 126 млн.
Ранее соавтор тематического YouTube-канала о виниле Святослав Кононов в интервью НСН предположил, что тираж виниловых пластинок с саундтреком из сериала «Игра в кальмара» раскупят, как культурный артефакт.
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