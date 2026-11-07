Баскова и Пригожина внесли в базу ГУР Украины

Певца, народного артиста России Николая Баскова внесли в базу антироссийского портала War and sanctions главного управления разведки украинского министерства обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

Федора Емельяненко внесли в черный список ГУР Украины

Украинская сторона указала в том числе на поддержку Басковым специальной военной операции и российских военнослужащих.

Кроме того, в базу ГУР внесен музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Разведка обратила внимание на неоднократное посещение им Крыма и поддержку СВО.

Ранее в базу антироссийского портала внесли певцов Шамана (Ярослава Дронова), Ларису Долину, Стаса Михайлова и ряд других артистов.

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ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
ТЕГИ:УкраинаИосиф ПригожинНиколай Басков

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