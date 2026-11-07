Баскова и Пригожина внесли в базу ГУР Украины
Певца, народного артиста России Николая Баскова внесли в базу антироссийского портала War and sanctions главного управления разведки украинского министерства обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.
Украинская сторона указала в том числе на поддержку Басковым специальной военной операции и российских военнослужащих.
Кроме того, в базу ГУР внесен музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Разведка обратила внимание на неоднократное посещение им Крыма и поддержку СВО.
Ранее в базу антироссийского портала внесли певцов Шамана (Ярослава Дронова), Ларису Долину, Стаса Михайлова и ряд других артистов.
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