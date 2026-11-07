Баскова и Пригожина внесли в базу ГУР Украины

Украинская сторона указала в том числе на поддержку Басковым специальной военной операции и российских военнослужащих.

Кроме того, в базу ГУР внесен музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Разведка обратила внимание на неоднократное посещение им Крыма и поддержку СВО.

Ранее в базу антироссийского портала внесли певцов Шамана (Ярослава Дронова), Ларису Долину, Стаса Михайлова и ряд других артистов.

