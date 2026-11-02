В Госдуме заявили, что тема возобновления поставок газа в Европу обсуждается

Комментируя сообщения западной прессы о том, что США добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через Украину с продажей через американского посредника, он указал, что подобные публикации - только гипотезы.

«Тема возобновления поставок, в том числе по «Северным потокам», обсуждается, — факт. Возможное участие американских компаний тоже обсуждалось. Но конкретной рамки или конкретного решения, конечно, нет», - сказал парламентарий.

Асафов добавил, что рассуждать о вероятности на основании гипотез нецелесообразно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возобновить транзит российского газа через Украину в настоящее время невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».