В Госдуме заявили, что тема возобновления поставок газа в Европу обсуждается
Тема возобновления поставок газа в Европу действительно обсуждается, однако конкретного решения еще нет. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы, политолог Александр Асафов.
Комментируя сообщения западной прессы о том, что США добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через Украину с продажей через американского посредника, он указал, что подобные публикации - только гипотезы.
«Тема возобновления поставок, в том числе по «Северным потокам», обсуждается, — факт. Возможное участие американских компаний тоже обсуждалось. Но конкретной рамки или конкретного решения, конечно, нет», - сказал парламентарий.
Асафов добавил, что рассуждать о вероятности на основании гипотез нецелесообразно.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возобновить транзит российского газа через Украину в настоящее время невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Основатель The Insider Доброхотов заочно получил более пяти лет колонии
- Автомобилистам-новичкам рассказали, как подготовиться к первой зимней поездке
- Песков: В Кремле будут внимательно следить за промежуточными выборами в США
- Снова ищут людей: В каких отраслях случился «ИИ-бумеранг»
- В профсоюзе МВД оценили перспективы программы «Земский полицейский»
- Сказки и «черный кинолебедь»: Как «Битва моторов» стала главной «бомбой» октября
- В Госдуме заявили, что тема возобновления поставок газа в Европу обсуждается
- Крайний вариант? Как полис ОСАГО на «Госуслугах» повлияет на мошенников
- Песков: Гуманитарная операция в Алешках прошла успешно
- Россиянам назвали главные моменты при выборе зимней резины