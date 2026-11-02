Песков: Гуманитарная операция в Алешках прошла успешно

Гуманитарная операция в Алешках Херсонской области прошла успешно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках

Как пишет RT, он отметил, что уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова проделала большую работу.

Кроме того, Песков указал, что Москва ценит высокий уровень координации между участниками со всех сторон и признательна первой леди США Мелании Трамп за усилия.

«Пока других аналогичных миссий не запланировано», - заключил представитель Кремля.

Ранее Мелания Трамп также назвала успешной гуманитарную миссию в городе Алешки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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