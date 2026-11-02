Песков: Гуманитарная операция в Алешках прошла успешно

Как пишет RT, он отметил, что уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова проделала большую работу.

Кроме того, Песков указал, что Москва ценит высокий уровень координации между участниками со всех сторон и признательна первой леди США Мелании Трамп за усилия.

«Пока других аналогичных миссий не запланировано», - заключил представитель Кремля.

Ранее Мелания Трамп также назвала успешной гуманитарную миссию в городе Алешки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

