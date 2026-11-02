Состояние шины, подозрительные вибрации и износ остаточной глубины — главное, на что нужно обратить внимание при покупки резины на зиму, рассказал НСН член правления Союза Автосервисов, заместитель генерального директора ЕвроАвто Илья Плисов.



Уже на этой неделе в столичном регионе могут начаться снегопады и образоваться снежный покров, сообщили синоптики. Это самое время сменить «обувь» у машины. Плисов отметил, на что стоит особенно обратить внимание.