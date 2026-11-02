Россиянам назвали главные моменты при выборе зимней резины
Глубина протектора - не единственная важная характеристика, заявил НСН Илья Плисов.
Состояние шины, подозрительные вибрации и износ остаточной глубины — главное, на что нужно обратить внимание при покупки резины на зиму, рассказал НСН член правления Союза Автосервисов, заместитель генерального директора ЕвроАвто Илья Плисов.
Уже на этой неделе в столичном регионе могут начаться снегопады и образоваться снежный покров, сообщили синоптики. Это самое время сменить «обувь» у машины. Плисов отметил, на что стоит особенно обратить внимание.
«Состояние шины должно быть хорошим: никаких вздутий, расслоений, отслоений протектора или порезов, обнажающих корд. Эксплуатировать шины с такими повреждениями небезопасно независимо от того, сколько протектора осталось. Визуальный осмотр обязателен. При подозрительных повреждениях, появлении вибрации или постоянной потере давления шину нужно показать специалисту. Вздутие может означать повреждение внутреннего корда, и надежность такой шины уже нельзя считать обеспеченной. На скорости она может подвести в самый неподходящий момент. При этом не каждый небольшой прокол требует замены: возможность ремонта определяют по месту и характеру повреждения после осмотра, в том числе изнутри. Для легкового автомобиля предельное значение остаточной глубины протектора при отсутствии индикаторов износа — 1,6 миллиметра. Для зимних шин при эксплуатации на снегу и льду — 4 миллиметра. При этих значениях и ниже эксплуатация уже запрещена. Достижение предусмотренного индикатора износа также означает, что шину пора менять. Три миллиметра для зимы — крайне мало, а для движения по снегу и льду такой износ уже недопустим. Конечно, глубина — не единственный фактор: важны смесь, ламели, а у шипованных шин ещё и состояние шипов. Поэтому к зиме нужно подходить с запасом протектора, которого хватит на предстоящий сезон. Не стоит доводить шины до предельных значений: надпись “зимние” сама по себе не сохраняет их характеристики», — поделился он.
Плисов также добавил, что делать с износившимся набором.
«Шины нельзя оставлять в подъездах, выбрасывать в обычные мусорные контейнеры или складывать рядом с ними. Для их сбора существуют специальные пункты приема. Найдите такой пункт в своём городе, уточните условия и отвезите шины туда. Другой удобный вариант — оставить старый комплект в том шиномонтаже, где меняете колеса, если у него организован приём шин для передачи на переработку. Об этом лучше договориться заранее: такая услуга есть не везде и иногда оплачивается отдельно. Отработанные шины относятся к отходам IV класса опасности. Они требуют отдельного сбора и переработки и не должны оказываться на обычной свалке», — заключил он.
Ранее Плисов рассказал НСН, как не стать жертвой «шинного маркетинга».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Основатель The Insider Доброхотов заочно получил более пяти лет колонии
- Автомобилистам-новичкам рассказали, как подготовиться к первой зимней поездке
- Песков: В Кремле будут внимательно следить за промежуточными выборами в США
- Снова ищут людей: В каких отраслях случился «ИИ-бумеранг»
- В профсоюзе МВД оценили перспективы программы «Земский полицейский»
- Сказки и «черный кинолебедь»: Как «Битва моторов» стала главной «бомбой» октября
- В Госдуме заявили, что тема возобновления поставок газа в Европу обсуждается
- Крайний вариант? Как полис ОСАГО на «Госуслугах» повлияет на мошенников
- Песков: Гуманитарная операция в Алешках прошла успешно
- Россиянам назвали главные моменты при выборе зимней резины