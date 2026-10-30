Президент страны крайне редко публично высказывается о фильмах, поэтому слова Владимира Путина повысили интерес к картине «Рождение империи», подтвердил в интервью НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Вышедший в прокат 29 октября исторический фильм «Рождение империи» за четверг и пятницу заработал более 60 млн рублей и обходит по сборам и три фильма-участника осенней сказочной кинобитвы («Сказка о потерянном времени», «Чудо-Юдо» и «Морозко»), и нашумевшую «Битву моторов». Путин ранее назвал «Рождение империи» «настоящим произведением искусства». Воронков отметил, что такая «реклама» сработала,