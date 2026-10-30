Похвала Путина: Как фильм «Рождение империи» разрушил сказочную кинобитву
Трем участникам сказочной осенней кинобитвы в ближайшие две недели не светят миллиардные сборы, сказал в эфире НСН Алексей Воронков.
Президент страны крайне редко публично высказывается о фильмах, поэтому слова Владимира Путина повысили интерес к картине «Рождение империи», подтвердил в интервью НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.
Вышедший в прокат 29 октября исторический фильм «Рождение империи» за четверг и пятницу заработал более 60 млн рублей и обходит по сборам и три фильма-участника осенней сказочной кинобитвы («Сказка о потерянном времени», «Чудо-Юдо» и «Морозко»), и нашумевшую «Битву моторов». Путин ранее назвал «Рождение империи» «настоящим произведением искусства». Воронков отметил, что такая «реклама» сработала,
«Любая реклама для фильма - это хорошо, тем более, когда фильм рекламирует президент. Это происходит крайне редко, чтобы президент страны публично высказался о каком-нибудь фильме. Когда первое лицо государства говорит: "хорошее кино, надо посмотреть", как минимум уже интересно сходить и посмотреть. Если Владимир Владимирович сможет рекламировать все российские фильмы… Давайте дождемся конца проката и посмотрим», - отметил глава АВК.
Он воздержался от прогнозов по кассовым сборам «Рождения империи», однако высказался о судьбе трех сказочных блокбастеров, ни один из которых на сегодня не заработал больше 250 млн рублей, хотя школьные каникулы близки к завершению.
«Не думаю, что они в краткосрочной двухнедельной перспективе перевалят за миллиард. Чтобы понять, почему это случилось, надо более детально разбираться в глубинных проблемах. Назвать эти фильмы слабыми не могу, потому что они действительно были интересными, но сработали хуже, чем осенние каникулы прошлого года. При этом аудитория сказок – это люди, которые чаще всего ходят в кино. Если среднестатистический человек ходит в кинотеатр в среднем два раза в год, то человек, который ходит на сказки, - три с половиной раза в год», - заключил собеседник НСН.
Кинокритик Александр Шпагин ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что режиссер «Рождения империи» Андрей Кравчук снял лучший исторический фильм за последние 30 лет «Союз спасения», а Путин, по его утверждению, любит «неглупые исторические фильмы».
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