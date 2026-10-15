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Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью НСН рассказал о премьере фильма «Руки Вверх 2», рекордном стадионном туре и мюзикле «Плакса» с участием его дочери.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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Главные рок-события выходных пройдут в Санкт-Петербурге. Отмечающая 10-летие группа The Hatters покажет в родном городе сразу два больших шоу. Кроме того, город на Неве зажгут Вячеслав Бутусов и Пневмослон. Группа «Ленинград» порадует фанатов в Пензе, «Комната культуры» представит дебютный альбом в Воронеже, а Найк Борзов выступит в Москве.

Ну а Сергей Жуков подвел итоги рекордного стадионного тура группы «Руки Вверх!», который завершит 31 октября концерт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Этот стадионный тур должен попасть не только в память людей, но и в Книгу рекордов, потому что пока еще такого никто не делал. Да, точечно стадионы наши артисты собирают, собирают «Лужники», а вот попробовать сделать тур из восьми стадионов по стране… Представьте себе, у нас к Санкт-Петербургу число зрителей на концертах дойдет, думаю, до минимум 400 тысяч, это как население большого города, посетившего концерты «Руки Вверх!». Трехчасовое шоу выстраивалось около года и потребовало невероятных технических решений. Это больше 20 огромных траков с оборудованием, сценой, экранами, которые ездят по стране. Такого еще не было, поэтому мы очень рады задавать новый тренд для наших коллег-артистов. Если мы станем кому-то классным примером, кто-то когда-нибудь решится на такое и повторит, мы будем очень счастливы. При этом на «Газпром Арене» будет такое же трехчасовое шоу, как в «Лужниках» и во всем стадионном туре», - отметил он.

