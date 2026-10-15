«Без розовых очков!»: Сергей Жуков о фильме «Руки Вверх 2», детях и стадионах
Продолжение фильма «Руки Вверх!» будет о том, чего никто не видит, стадионный тур группы соберет 400 тысяч зрителей, а за главными ролями Ники и Энджела стоит тяжелый труд, сказал в эфире НСН Сергей Жуков.
Музыка: «20 траков и 400 тысяч зрителей»
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью НСН рассказал о премьере фильма «Руки Вверх 2», рекордном стадионном туре и мюзикле «Плакса» с участием его дочери.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Главные рок-события выходных пройдут в Санкт-Петербурге. Отмечающая 10-летие группа The Hatters покажет в родном городе сразу два больших шоу. Кроме того, город на Неве зажгут Вячеслав Бутусов и Пневмослон. Группа «Ленинград» порадует фанатов в Пензе, «Комната культуры» представит дебютный альбом в Воронеже, а Найк Борзов выступит в Москве.
Ну а Сергей Жуков подвел итоги рекордного стадионного тура группы «Руки Вверх!», который завершит 31 октября концерт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
«Этот стадионный тур должен попасть не только в память людей, но и в Книгу рекордов, потому что пока еще такого никто не делал. Да, точечно стадионы наши артисты собирают, собирают «Лужники», а вот попробовать сделать тур из восьми стадионов по стране… Представьте себе, у нас к Санкт-Петербургу число зрителей на концертах дойдет, думаю, до минимум 400 тысяч, это как население большого города, посетившего концерты «Руки Вверх!». Трехчасовое шоу выстраивалось около года и потребовало невероятных технических решений. Это больше 20 огромных траков с оборудованием, сценой, экранами, которые ездят по стране. Такого еще не было, поэтому мы очень рады задавать новый тренд для наших коллег-артистов. Если мы станем кому-то классным примером, кто-то когда-нибудь решится на такое и повторит, мы будем очень счастливы. При этом на «Газпром Арене» будет такое же трехчасовое шоу, как в «Лужниках» и во всем стадионном туре», - отметил он.
Театр: Ника, Энджел и вселенная «Плаксы»
По данным билетного оператора «Кассир.ру», в числе самых востребованных театральных постановок выходных «Вестсайдская история» в Театре на Таганке и «Ревизор» в Театре Моссовета.
Театралы Петербурга идут на спектакль Валерия Фокина «Рождение Сталина», а Сергей Жуков рассказал о мюзикле «Плакса», несколько недель подряд попадавшем в топ НСН.
«Это наше большое детище уже много-много лет. Это уже и два сезона сериала, сейчас мюзикл, пишется третий сезон. Возможно, планируется полный метр в кино. То есть это уже такая большая вселенная, очень важная, затрагивающая социальные темы. И тема буллинга, которую мы подняли, и музыка – это дало целое направление фильмам и сериалам. Все отмечают, что это первый мюзикл такого масштаба для всей семьи. Мы на это и рассчитывали, чтобы приходили родители с детками и им было, что обсудить, а потом стало понятно, какая поддержка нужна детям от родителей, и что нужно сделать родителям, чтобы дети их не отвергали. Все это с большим количеством хитов, больше 16 песен, с огромным шоу на сцене. Там больше пяти песен, на которых люди рыдают зале, мне как автору это важно и трогательно, значит мы все правильно сделали. Это хороший, крутой симбиоз и для Театра мюзикла, и для Михаила Швыдкого, и для меня огромное счастье с ним поработать и сделать первый в России такой подростково-семейный проект», - отметил лидер группы «Руки Вверх!».
Он также объяснил, как его дочь, Ника Жукова (на фото) справляется с главной ролью в этом мюзикле.
«Для человека непосвященного это, возможно, выглядит как-то странно: «Ну, понятно, Жуков засовывает своих детей на главные роли в мюзикле». Но на самом деле все в индустрии отлично понимают, что просто так, по блату на такие позиции никогда не берут. Представьте, Нике сейчас 17 лет, ей нужно играть на сцене 2,5 часа под живой оркестр, не останавливаясь ни на секунду, петь, танцевать, делать трюки и так далее наравне с артистами, которые сделали уже больше 20 мюзиклов, с большими звездами. Представляете, какая это школа и какая большая работа! Конечно, мы всей семьей переживаем и поддерживаем, также как и Энджела (сын Жукова – прим. НСН), когда он играл в спектакле «Ты у меня одна». Правда, там было не настолько много показов, как у «Плаксы». Детки на самом деле поющие, играющие, они служили в театре много лет. Невозможность просто взять и с улицы поставить человека. Это люди, которые с детства находятся в этой профессии», - подчеркнул Жуков.
Кино: «Без розовых очков»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет фильм «Руки Вверх 2», о котором рассказал Сергей Жуков.
«Это большая история о том, что внутри любого вроде бы известного и успешного человека, артиста есть еще и обычные человеческие вещи. Он также расстраивается, грустит, совершает ошибки, переживает. И вот эту часть никто не видит никогда. Мне кажется, получилось настоящее, честное семейное кино, в котором показывают всё без розовых очков. При этом оно заставляет задуматься о том, что надо не терять то, что имеешь, и всегда оставаться человеком. Это уже не просто про песни группы «Руки Вверх!», а про всех, кто это будет смотреть, народное кино» - отметил он.
По словам Жукова, эту картину не стоит сравнивать с первой частью, а кассовые сборы фильма – не главное.
«К сожалению, такова человеческая действительность, что мы обязательно что-то с чем-то сравниваем. Например, когда люди говорят: «Ну да, бывшая у тебя была красивая, а эта не такая», а на самом деле для человека его новая возлюбленная самая лучшая и красивая на Земле. Первая и вторая часть абсолютно разные и это хорошо, потому что хуже всего, когда люди говорят: «В первой части было это, а вот здесь нам не хватило». А когда ты видишь абсолютно другое кино, даже сравнивать не с чем, получается абсолютно отдельное произведение. Я человек творческий и душевный, поэтому никогда не гнался за первыми местами, медальками, сборными, званиями или рейтингами. Для меня важно, чтобы люди посмотрели, поплакали, обняли своих родных и близких. А цифры сборов, приятно, если они будут хорошими», - заключил собеседник НСН
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу трех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM и Радио JAZZ.
Насыщенных вам выходных!
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