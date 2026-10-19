Вторая часть фильма «Руки Вверх!» не повторит успех первой по кассовым сборам даже наполовину, заявила в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская.

Фильм «Руки Вверх! 2» за первый прокатный уикенд заработал всего 81 млн рублей. Для сравнения, первая часть фильма «Руки Вверх!» (вышел в ноябре 2024 года) за первый уикенд заработала 225 млн рублей, а ее итоговые сборы составили 968 млн рублей. Хажинская считает, что первая часть картины была интереснее, а вторая похожа на «оправдание».