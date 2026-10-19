«Оправдательное кино»: С чем связан кассовый провал фильма «Руки Вверх 2»
В индустрии верят, что фильм о Басте выступит не слабее первой части фильма «Руки Вверх», заработавшей в прокате почти миллиард рублей, сказала в эфире НСН Елена Хажинская.
Вторая часть фильма «Руки Вверх!» не повторит успех первой по кассовым сборам даже наполовину, заявила в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская.
Фильм «Руки Вверх! 2» за первый прокатный уикенд заработал всего 81 млн рублей. Для сравнения, первая часть фильма «Руки Вверх!» (вышел в ноябре 2024 года) за первый уикенд заработала 225 млн рублей, а ее итоговые сборы составили 968 млн рублей. Хажинская считает, что первая часть картины была интереснее, а вторая похожа на «оправдание».
«Во первых, первая часть была интереснее, поживее. Вторая выглядит как некое жизненное оправдание Сергея Жукова в связи с первым браком. Какое-то оправдательное кино. При этом человек, покупающий билет на первом уикенде, не знает, что внутри фильма, он покупает по маркетинговой кампании. Наверное, не до конца донесли до зрителей, что тем, кому понравился первый фильм, нужно сходить и на второй. Конкуренция "Битвы моторов" не была основным фактором таких сборов, плюс у этого фильма был не первый, а второй уикенд. О миллиардных сборах второй части фильма "Руки Вверх!" речи нет, о 500 миллионнах – тоже нет», - уверена эксперт.
При этом она считает, что пока рано ставить крест на байопиках о звездах шоу-бизнеса и известных музыкантах.
«Нет, нельзя. У нас совсем скоро выходит фильм "Баста. Начало игры" - посмотрим, как народ отреагирует. Это тоже очень популярный артист со своей большой армией поклонников. Я надеюсь, что судьба у этого фильма будет примерно такая же, как у первой части "Руки Вверх!"», - заключила собеседница НСН.
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков ранее рассказал «Культурному гиду НСН», что во второй части картины будет показана его «человеческая» сторона без «розовых очков».
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