Краши, динамика и креатив: «Битве моторов» предрекли рекорды в прокате
В индустрии от новой ленты с Иваном Янковским и Юрой Борисовым ждут солидных цифр в прокате, заявил НСН Роман Исаев.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев поделился мнением с НСН, что мощный каст, креативная реклама и динамичный сюжет «Битвы моторов» привлекут россиян в кинотеатры.
8 октября в прокат выходит ретроблокбастер «Битва моторов» режиссера Ильи Маланина с Иваном Янковским и Юрой Борисовым в главных ролях. Лента повествует о создании первого серийного российского автомобиля «Руссо-Балт» и его участии в Ралли Монте-Карло. Несмотря на «нишевость» темы, фильм будет интересен широкому зрителю и имеет все шансы заработать в прокате миллиард, считает Исаев.
«Ждем ярких и впечатляющих цифр, даже рекордов. Такое кино создается довольно редко и выходит в российский прокат нечасто, поэтому очень хочется, чтобы этот проект действительно получил огромный фокус внимания зрителей, собрал достойную кассу — выше миллиарда рублей. Тем более кино получилось очень крутое, динамичное, яркое, интересное. Мне удалось его уже посмотреть, и у коллег положительный отклик от картины. Она понравилась подавляющему большинству людей, кому удалось ее посмотреть. У фильма была креативная, необычная, с яркими интересными находками рекламная кампания. Ну и, конечно, в главных ролях два любимейших сейчас молодых актера, краши женской половины киноаудитории — Юра Борисов и Иван Янковский. Поэтому очень хочется, чтобы картина ярко прозвучала на культурном пространстве нашего современного киносмотрения. Я уверен, что и зрителю во всех регионах России, не только в Москве и Петербурге, эта картина "зайдет" и будет достаточно долго и крепко держаться на экранах», — поделился он.
Ранее исполнительница главной женской роли в «Битве моторов», актриса Паулина Андреева рассказывала, что во время съемок картины ей довелось лично управлять столетним автомобилем.
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