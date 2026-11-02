«Пока возможности продавать полисы через "Госуслуги", конечно, нет. Все будет необходимо разрабатывать. И, наверное, в принципе надо смотреть, насколько это целесообразно. Вполне возможно, что будет разумнее сделать инструменты для продаж полисов ОСАГО, например, на сайте РСА. Это является широко применяемой практикой и в других государствах, когда на сайтах профобъединений делаются продажи полисов. Сейчас обсуждается, что продажи через "Госуслуги" будут осуществляться по максимальной базовой ставке. То есть это будет максимально возможная цена полиса. С точки зрения конкуренции и поиска более дешевых инструментов, предполагается, что будут использоваться существующие маркетплейсы, которые вполне успешно с этой задачей справляются. То есть, по замыслу, "Госуслуги" должны быть местом, где можно будет купить полис в самом крайнем случае, если гражданин больше не может купить его нигде», – объяснил Васильев.

По словам собеседника НСН, если продажу полисов ОСАГО через «Госуслуги» одобрят, то на мошенничество это вряд ли повлияет.

«Продажа полисов через "Госуслуги" не означает, что мошенничество исчезнет. Это ничем не отличается от продаж полисов через страховые компании. Покупка через "Госуслуги" все равно предполагает переход на сайт страховой компании. Поэтому сказать, что это позволит активно бороться с мошенничеством, то, как мы считаем, нет. Это просто увеличит доступность ОСАГО», – добавил эксперт.

В свою очередь директор по защите активов РСА Сергей Ефремов рассказал НСН, как снизить риски нарваться на мошенника при покупке полиса ОСАГО.

«Покупать полисы нужно только на сайте страховой компании, и вы должны быть уверены, что это именно ее сайт. Чтобы проверить, нужно зайти на сайт Центробанка и уже через него зайти на сайт страховой компании. А если есть сомнения, заключать ли договор в электронном виде, то можно непосредственно прийти в офис страховой и купить полис там», – дал совет Ефремов.

Ранее Минфин поддержал предложение повысить лимиты выплат по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 млн рублей. Предполагается, что эти изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года. Эксперты объясняли НСН, насколько в связи с этим увеличится стоимость самого полиса.

