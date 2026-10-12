Андреасян против грантов! Кто победит в октябрьской сказочной кинобитве
Продюсеры не прислушались к мнению владельцев кинотеатров, поставив на один день премьеры сразу трех сказочных блокбастеров, сказал в эфире НСН Роман Исаев.
Третий за 2026-й год фильм-миллиардер кинокомпании братьев Андреасян станет интересным кейсом для киноиндустрии, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
В минувшие выходные в Москве прошла светская премьера фильма «Сказка о потерянном времени» с Иваном Охлобыстиным, продюсерами которого выступили братья Андреасян. Картина выходит в прокат 22 октября одновременно со сказочными блокбастерами «Чудо-Юдо» от компании «НМГ Кинопрокат» и «Морозко» от «Централ Партнершип». Исаев отметил, что пока сложно назвать фаворита октябрьской сказочной битвы.
«Все три проекта с достаточно высоким production value и достойно сделаны. Выпускают их крупнейшие кинокомпании страны с соответствующими бюджетами на продвижение, рекламу и маркетинг. Здесь сыграет то, какая из историй окажется ближе зрителям, кто поверит в сюжетную фабулу, насколько она будет актуальной, интересной и красиво обернутой. Если фильм "Сказка о потерянном времени" станет третьим миллиардером, это будет прекрасно для кинокомпании братьев Андреасян. Особенно с учетом того, что они снимают кино на частные деньги, не пользуясь грантами Фонда кино или министерства культуры. Остальные большие проекты у нас, как правило, все выходят с господдержкой. Это будет очень интересный и заметный кейс для индустрии. При этом пока рано судить о том, какая картина будет однозначным лидером. У всех трех фильмов есть потенциал стать миллиардниками», - отметил Исаев.
При этом он посетовал, что продюсеры не прислушались к мнению владельцев кинотеатров, поставив три похожих релиза на одну дату.
«К сожалению, это не на пользу индустрии, потому что зритель должен будет выбирать из трех фильмов один. При более равномерном распределении фильмов по уикендам зритель мог бы сходить на два или на все три фильма, а так он с высочайшей долей вероятности пойдет только на один. Это продюсерское решение максимально вставать на одни каникулярные даты, потому что там потенциал кинохождения больше и, соответственно, монетизация больше. Но решение это в любом случае с точки зрения индустрии довольно спорное, потому что большое семейное кино, выходящее вне каникулярных дат, тоже имеет шансы на хорошие результаты, если оно само по себе достойное и у него заметная рекламная кампания», - заключил собеседник НСН.
В 2026 году уже два фильма, продюсерами которых выступили братья Сарик и Гевонд Андреасян, заработали в прокате больше миллиарда рублей. Это «Простоквашино» (сборы 2,431 млрд руб.) и «Сказка о царе Салтане» (2,099 млрд руб.), напоминает «Радиоточка НСН».
Продюсер и сооснователь «Кинокомпании братьев Андреасян» Гевонд Андреасян ранее говорил НСН, что в кино надо идти не ради заработка, а чтобы снять хороший фильм, «а дальше – как Бог пошлет».
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