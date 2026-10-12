В 2026 году уже два фильма, продюсерами которых выступили братья Сарик и Гевонд Андреасян, заработали в прокате больше миллиарда рублей. Это «Простоквашино» (сборы 2,431 млрд руб.) и «Сказка о царе Салтане» (2,099 млрд руб.), напоминает «Радиоточка НСН».

Продюсер и сооснователь «Кинокомпании братьев Андреасян» Гевонд Андреасян ранее говорил НСН, что в кино надо идти не ради заработка, а чтобы снять хороший фильм, «а дальше – как Бог пошлет».



