Автомобилистам-новичкам рассказали, как подготовиться к первой зимней поездке
Автомобилистам-новичкам перед первой зимней поездкой следует разобраться с шинами. Об этом со ссылкой на экспертов «Авто.ру» пишет «Лента.ру».
В частности, шипованная резина лучше справится в гололед и на заснеженных дорогах, а на снегу и мокром асфальте лучше использовать «липучки». При этом в последнем случае лучше выбрать скандинавские, которые в каталогах обозначают Nordic, Arctic или Ice - они рассчитаны на суровые зимы. Европейские больше подходят для мягкой зимы.
Также необходимо провести техосмотр перед зимним сезоном. В частности, проверить состояние аккумулятора, работу печки, обогрев зеркал, стекол и сидений. Жидкость в бачке омывателя следует заменить и вместо летней залить незамерзающую.
В багажнике должны быть фонарик, щетка-скребок и небольшая лопата, буксировочный трос и пусковое устройство, комплект теплой одежды и зарядку для смартфона.
Кроме того, не будут лишними дополнительные занятия с инструктором. На зимней дороге следует держать расстояние до впередиидущей машины больше, чем обычно, а скорость - ниже допустимой или рекомендуемой знаками.
Ранее Антон Шапарин из Национального автомобильного союза (НАС) обратился в МВД с предложением запретить водителям со стажем менее трех лет управлять автомобилями мощностью свыше 150 лошадиных сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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