Снова ищут людей: В каких отраслях случился «ИИ-бумеранг»
Зулия Лоикова заявила НСН, что происходит ИИ-бумеранг: компании поняли, что ИИ не справился с теми моментами, где нужно критическое мышление.
Компании начали разочаровываться в искусственном интеллекте (ИИ) и снова ищут сотрудников на позиции аналитиков и в IT, но начальные позиции нейросети уже «закрывают», заявил НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.
Ряд компаний, сокративших штат из-за внедрения искусственного интеллекта, снова нанимают уволенных сотрудников. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP). Компании по всему миру все чаще сокращают рабочие места из-за внедрения ИИ, что усиливает опасения за занятость населения. При этом некоторые работодатели сталкиваются с тем, что алгоритмы не справляются со сложными задачами и контролем качества. Лоикова отметила такую тенденцию и в России.
«В России на волне оптимизации бизнес постарался передать какие-то функции ИИ, но это те функции, которые отдавали начинающим специалистам. Им сейчас сложнее всего в этом смысле. Это касается больше всего сотрудников служб поддержки, но мы видели на разных примерах, когда сокращали менеджеров и даже IT-специалистов. Зачастую речь идет не об увольнении, а о трансформации работы. Теперь мы видим и ИИ-бумеранг, компании поняли, что ИИ не смог закрыть все задачи, не справился с теми моментами, где нужно критическое мышление. Компании начинают возвращать уволенных сотрудников, это общемировая тенденция. Кто-то уволил аналитиков в надежде на ИИ, а через пару месяцев столкнулся с ошибками, когда ИИ намеренно обманывал. Компании столкнулись с рядом проблем, есть уязвимые моменты и риски, связанные с блокировкой российских аккаунтов в той или ной нейросети», - рассказала она.
Она также раскрыла, какие функции ИИ уже уверенно берет на себя.
«Зарплатная гонка в IT завершилась, она росла несколько лет подряд, золотое время прошло. И в этом году как раз произошел избыток. Но люди с опытом продолжают зарабатывать, они могут ставить задачи и ИИ. Бухгалтер и юрист начального уровня – это сегодня как раз функции ИИ, но все равно человек за этим следит и оценивает работу «помощника», ИИ не может работать автономно», - добавила она.
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