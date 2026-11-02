Компании начали разочаровываться в искусственном интеллекте (ИИ) и снова ищут сотрудников на позиции аналитиков и в IT, но начальные позиции нейросети уже «закрывают», заявил НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.

Ряд компаний, сокративших штат из-за внедрения искусственного интеллекта, снова нанимают уволенных сотрудников. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP). Компании по всему миру все чаще сокращают рабочие места из-за внедрения ИИ, что усиливает опасения за занятость населения. При этом некоторые работодатели сталкиваются с тем, что алгоритмы не справляются со сложными задачами и контролем качества. Лоикова отметила такую тенденцию и в России.