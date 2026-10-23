Фигура Петра I является сакральной для президента России Владимира Путина, несмотря на неоднозначное отношение к нему в обществе, объяснил в интервью НСН политолог Константин Калачев.

29 октября состоится премьера фильма «Рождение империи», рассказывающего о времени вступления Петра I в войну со Швецией. Картину уже успел посмотреть президент РФ, Путин назвал его «настоящим произведением искусства». В последние годы в России вышло еще несколько картин, связанных с личностью императора. Калачев объяснил, с чем это связано.