«Сакральная фигура»: Почему Путин публично похвалил фильм о Петре I

Без Петра I Россия не стала бы великой державой, при этом интерес к нему – попытка переосмыслить настоящее через историю, сказал в эфире НСН Константин Калачев. 

Фигура Петра I является сакральной для президента России Владимира Путина, несмотря на неоднозначное отношение к нему в обществе, объяснил в интервью НСН политолог Константин Калачев.

29 октября состоится премьера фильма «Рождение империи», рассказывающего о времени вступления Петра I в войну со Швецией. Картину уже успел посмотреть президент РФ, Путин назвал его «настоящим произведением искусства». В последние годы в России вышло еще несколько картин, связанных с личностью императора. Калачев объяснил, с чем это связано.

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«Интерес к истории - это всегда попытка переосмыслить через нее настоящее. Нет ничего удивительного в том, что интерес вызывает именно Петр I, который дал толчок развитию России, развернул реформы, затонувшие все сферы жизни, и сам стал катализатором масштабных преобразований в стране. При этом есть диаметрально противоположны оценки роли его личности в истории. Одни считают его профессиональным реформатором и величайшим из наших царей, сделавшим Россию великой европейской державой, другие называют его кровавым диктатором, насильственно сломавшим традиционный уклад жизни. Точки зрения разные, но очевидно, что для нашего президента, тем более, что он из Санкт-Петербурга, фигура Петра сакральная», - считает политолог.

Он также объяснил, что общего с в современной России с петровскими временами.

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«Любые исторические реконструкции условны, но Петра не просто так назвали Великим. Без него не было бы современной России, не было бы Санкт-Петербурга. Централизованная вертикаль власти в России также появилась при Петре, он же реформировал систему государственного управления. Если бы не Петр, непонятно, как дальше развивалась бы Россия и во что бы она в итоге превратилась. Понятно, что реформы у него сперва были хаотичными, но при нем началась модернизация всех сфер жизни России, и это то, что нам и сейчас неплохо бы сделать», - заключил собеседник НСН.

Кинокритик Сергей Сычев ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что патриотизм в гоночном ретро-блокбастере «Битва моторов» получился «немного лесковским и с прищуром».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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