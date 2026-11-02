В профсоюзе МВД оценили перспективы программы «Земский полицейский»
В реализации программы «Земский полицейский» многое будет зависеть от руководства, а не только от денег, заявил НСН Михаил Пашкин
Федеральное финансирование на органы внутренних дел выделяется в полном объёме, но люди оттуда бегут. Получается, что многое зависит от руководства, а не от денег, заявил НСН председатель координационного совета Московского профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин. При этом, по его словам, возврат к муниципальной или земской полиции в отдаленных районах - это нормально.
Ранее в Госдуме предложили запустить в России программу «Земский полицейский». Как заявил в беседе с ТАСС автор инициативы, зампред думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Максим Иванов, сейчас во многих отдаленных поселках и в труднодоступных местах полиции нет. По такой программе сотрудник приезжал бы в удаленное поселение на определенный срок, получая выплаты. При желании он мог бы остаться там жить. Иванов напомнил о том, что в стране есть программ «Земский учитель», «Земский тренер», «Земский работник культуры», а «Земского полицейского» нет. Пашкин напомнил о том, что в России уже существовала муниципальная милиция.
«В принципе, это возврат к старому. У нас была муниципальная милиция. При этом финансировали её иначе, она даже была лучше экипирована, чем милиция федеральная. Если у местного муниципалитета будут деньги, то надо возвращаться к муниципальной милиции. И так там её и называть: милиционер – «милые лица». И в принципе это абсолютно нормально. Например, в советское время участковый по званию был выше начальника районного отдела внутренних дел. Он мог на своем участке любые протоколы составить, его слушались и знали, и он всех знал. Сейчас от этого ушли», - вспомнил Пашкин.
При этом собеседник НСН отметил, что в руководстве ведомства на всех уровнях кадровых проблем не возникает.
«Среди начальства в городах некомплекта нет. А вот среди участковых оперов есть подразделения где на 10 мест 2 опера и на людей огромная нагрузка выпала. Во многом в том, что происходит виноваты руководители. Я приведу простой пример. Деньги выделяются на весь штат. То есть даже на те 200 тысяч, которых не хватает. А вот распределяются эти деньги очень хитро. Вместо того, чтобы, например, этим двум операм раздать зарплату за десятерых, так как они за них работают – выписывают премии. А премию можно дать, а может начальник её урезать. Люди от этой несправедливости уходят. А руководителям МВД выгоден некомплект, потому что остающиеся деньги они делят между собой», - уверен профсоюзный лидер столичной полиции.
В качестве кадрового потенциала для реализации программы «Земский полицейский» он предложил опереться на проверенных временем сотрудников.
«Если будет нормальная оплата, то даже бывшие сотрудники, пенсионеры могут пойти в эту программу. Они же на пенсию уходят в 50 лет. Разрешите им работать до 60 или до 65 лет, они будут работать», - предположил Пашкин.
Ранее председатель комитета Московского профсоюза полиции по СВАО Игорь Суслов сказал НСН, что из-за дефицита кадров у МВД нет возможности заниматься глубокой работой с детьми, которая будет направлена на профилактику правонарушений.
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