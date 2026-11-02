Федеральное финансирование на органы внутренних дел выделяется в полном объёме, но люди оттуда бегут. Получается, что многое зависит от руководства, а не от денег, заявил НСН председатель координационного совета Московского профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин. При этом, по его словам, возврат к муниципальной или земской полиции в отдаленных районах - это нормально.

Ранее в Госдуме предложили запустить в России программу «Земский полицейский». Как заявил в беседе с ТАСС автор инициативы, зампред думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Максим Иванов, сейчас во многих отдаленных поселках и в труднодоступных местах полиции нет. По такой программе сотрудник приезжал бы в удаленное поселение на определенный срок, получая выплаты. При желании он мог бы остаться там жить. Иванов напомнил о том, что в стране есть программ «Земский учитель», «Земский тренер», «Земский работник культуры», а «Земского полицейского» нет. Пашкин напомнил о том, что в России уже существовала муниципальная милиция.

«В принципе, это возврат к старому. У нас была муниципальная милиция. При этом финансировали её иначе, она даже была лучше экипирована, чем милиция федеральная. Если у местного муниципалитета будут деньги, то надо возвращаться к муниципальной милиции. И так там её и называть: милиционер – «милые лица». И в принципе это абсолютно нормально. Например, в советское время участковый по званию был выше начальника районного отдела внутренних дел. Он мог на своем участке любые протоколы составить, его слушались и знали, и он всех знал. Сейчас от этого ушли», - вспомнил Пашкин.