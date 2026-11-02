Основатель The Insider Доброхотов заочно получил более пяти лет колонии
Основателя The Insider (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Романа Доброхотова (признан в РФ иноагентом) заочно приговорили к пяти годам шести месяцам лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, журналист был признан виновным по делу об организации деятельности иностранной организации, которая признана в России нежелательной.
Также Доброхотову на пять лет запретили администрировать сайты.
Ранее экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно получил 10 лет колонии по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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