Основатель The Insider Доброхотов заочно получил более пяти лет колонии

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, журналист был признан виновным по делу об организации деятельности иностранной организации, которая признана в России нежелательной.

Также Доброхотову на пять лет запретили администрировать сайты.

Ранее экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно получил 10 лет колонии по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

