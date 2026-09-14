И от «Паука» ушел: Как «Колобок» докатился до миллиарда в прокате
В осенние каникулы в прокат выходят сразу четыре фильма с потенциальном на миллиардные сборы, сказал в эфире НСН Роман Исаев.
Хейт со стороны поклонников нового «Человека-паука» не сильно ударил по кассовым сборам «Колобка», заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Сборы российского фильма «Последний богатырь. Колобок» превысили в выходные 1 миллиард рублей. Для этого картине режиссера Антона Маслова понадобилось 39 дней. На фоне выхода «Колобка» в России притормозили премьеру пиратской версии нового «Человека-паука», что вызвало гнев фанатов франшизы, в соцсетях развернулась беспрецедентная кампания против фильма Маслова. Исаев считает, что это сработало и в минус, и в плюс «Колобку».
«Я считаю, что это дало некий усреднённо нулевой результат. Может быть, кто-то отреагировал негативно, а для кого-то, наоборот, это было определенным триггером для привлечения внимания. Говорить, что это сильно ухудшило показатели фильма - однозначно нет. Миллиард для "Колобка" - это вполне достойный результат. Да, могло быть больше, но могло быть и меньше. Получилось по среднему оптимальному уровню», - отметил эксперт.
По словам Исаева, «Колобок» справился с крайне тяжелой задачей. Он также назвал следующие потенциальные фильмы-миллиардеры.
«Все прекрасно понимали, что несмотря на наличие двух потенциальных миллиардников на летний период, "Холопу 3" и "Колобку" будет крайне тяжело достичь миллиардной отметки такими темпами, как это происходит в Новый год или в период весенних-осенних праздников. Думаю, "Колобок" еще дальше поработает на протяжении сентябрьских и первых октябрьских уикендов. Следующие миллиардеры у нас ожидаются в осенние каникулы, когда выйдут несколько больших релизов, которые поделят весь кассовый каникулярный пирог. Главные фавориты - это три релиза 22 октября: "Сказка о потерянном времени", "Чудо-Юдо" и "Морозко". Кроме того, 15 октября, за неделю до этого выйдет продолжение хита "Руки Вверх!", вторая часть фильма тоже с потенциалом на миллиард», - заключил собеседник НСН.
«Последний богатырь. Колобок» стал девятым фильмом с начала 2026 года, сборы которого в официальном российском прокате превысили 1 миллиард рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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