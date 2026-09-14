Хейт со стороны поклонников нового «Человека-паука» не сильно ударил по кассовым сборам «Колобка», заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Сборы российского фильма «Последний богатырь. Колобок» превысили в выходные 1 миллиард рублей. Для этого картине режиссера Антона Маслова понадобилось 39 дней. На фоне выхода «Колобка» в России притормозили премьеру пиратской версии нового «Человека-паука», что вызвало гнев фанатов франшизы, в соцсетях развернулась беспрецедентная кампания против фильма Маслова. Исаев считает, что это сработало и в минус, и в плюс «Колобку».