СМИ: Концерты Долиной могут отменить из-за низких продаж

В первом полугодии 2026 года у Долиной запланировано семь концертов, при этом в графике отсутствуют крупные сольные выступления. Помимо этого, юбилейный концерт в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге был перенесен с 25 февраля на 15 ноября 2026 года.

В конце декабря Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках, ранее проданной за 112 млн рублей, а также снять с регистрационного учета ее дочь и внучку. Решение было приведено в исполнение немедленно.

Незадолго до этого Верховный суд признал покупательницу жилья законной собственницей квартиры, отменив предыдущие судебные акты, которые сохраняли недвижимость за артисткой. Долина утверждала, что заключала сделку, находясь под влиянием мошенников, и до окончания разбирательств продолжала проживать в спорной квартире, передает «Радиоточка НСН».

