СМИ: Концерты Долиной могут отменить из-за низких продаж

Концертный тур народной артистки России Ларисы Долиной по Брянской и Калужской областям может не состояться из-за слабого интереса зрителей, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, на выступления певицы реализовано менее 10% билетов. В частности, старт тура был запланирован на 8 марта в Обнинске, однако в зале вместимостью около 700 человек было продано лишь 66 билетов. Аналогичная ситуация сложилась и в Брянске, где на площадке на 800 мест занято порядка 70 кресел. Организаторы концертов считают, что сложившаяся ситуация негативно отражается на карьере артистки.

Продюсер Рудченко предрек Долиной паузу в карьере

В первом полугодии 2026 года у Долиной запланировано семь концертов, при этом в графике отсутствуют крупные сольные выступления. Помимо этого, юбилейный концерт в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге был перенесен с 25 февраля на 15 ноября 2026 года.

В конце декабря Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках, ранее проданной за 112 млн рублей, а также снять с регистрационного учета ее дочь и внучку. Решение было приведено в исполнение немедленно.

Незадолго до этого Верховный суд признал покупательницу жилья законной собственницей квартиры, отменив предыдущие судебные акты, которые сохраняли недвижимость за артисткой. Долина утверждала, что заключала сделку, находясь под влиянием мошенников, и до окончания разбирательств продолжала проживать в спорной квартире, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
