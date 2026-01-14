Продюсер Рудченко предрек Долиной паузу в карьере
Народная артистка РФ Лариса Долина может взять паузу в концертной деятельности. Об этом «Газете.Ru» заявил музыкальный продюсер Павел Рудченко.
Он пояснил, что причиной для этого может стать перенос сольного концерта певицы с февраля на ноябрь 2026 года, отметив, что ещё не ясно, состоится ли шоу осенью.
По его мнению, такой большой разлёт по датам менеджмент Долиной взял потому, что отсутствует понимание, будет ли она заниматься активной концертной деятельностью.
«Берётся определённая пауза, чтобы понаблюдать за ситуацией... как себя проявит вся эта история, общество. И в целом тогда будет понятно - отменять концерт в ноябре или всё-таки проводить», — подчеркнул эксперт.
Рудченко добавил, что со стороны артистки «пока особо никаких репутационных шагов не делается».
Ранее в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге сообщили, что по просьбе представителей Долиной её сольный концерт был перенесён с 25 февраля на 15 ноября 2026 года, пишут «Известия».
