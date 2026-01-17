По данным РИА Новости, на текущий момент реализовано около 15% билетов — из 700 мест в зале городского Дворца культуры свободно более 590. Коммерческий директор компании‑организатора ООО «ТКА Звёздный дождь» Александра Ясько пояснила, что делать выводы о возможных рисках отмены концерта пока преждевременно.



Она отметила, что после новогодних праздников традиционно наблюдается низкая активность покупателей, а основная часть билетов обычно раскупается в последние две‑три недели до мероприятия. По словам Ясько, сегодня зрители редко приобретают билеты заблаговременно, поэтому окончательную оценку рентабельности концерта организаторы планируют дать лишь за одну‑две недели до даты выступления.



Ранее заслуженный юрист России, основатель театра «Неформат» Михаил Барщевский в пресс-центре НСН заявил, что оставил пост полномочного представителя правительства Российской Федерации в Конституционном и Верховном судах исключительно из-за возраста.

