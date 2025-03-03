«Миллиарда мало»: Почему «Пророк» не оправдал ожиданий кинотеатров
Российский зритель не ходит в кинотеатры ради актера, а выбирает для себя интересный сюжет, сообщил НСН Роман Исаев.
В киноиндустрии ожидали, что «Пророк. История Александра Пушкина» с актером-номинантом на «Оскар» Юрием Борисовым соберет минимум два миллиарда рублей, однако чрезмерно смелое сочетание истории с рэпом отпугнуло зрителей. Об этом в беседе с НСН заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Сборы фильма «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова достигли миллиарда рублей в прокате, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС). Картина вышла на большие экраны 14 февраля и несколько недель подряд возглавляла прокат в России. Исаев подчеркнул, что проект не оправдал ожиданий кинотеатров.
«По сути это главный фильм постновогоднего прокатного периода, на который возлагались огромные надежды. Итоговые кассовые сборы виделись на уровне хотя бы двух миллиардов рублей. К сожалению, картина не оправдала ожиданий рынка примерно в полтора-два раза. "Пророк" вышел с неплохими цифрами, но не смог удержать эти позиции, поскольку большая часть российской аудитории была не готова смотреть на необычную, непривычную манеру подачи с песнями в стиле рэп. Наверное, увязать вместе Пушкина и рэп – слишком смело, даже радикально. Отзывы о картине были противоречивыми, поэтому у нее не получилось пойти по пути фильма "Мастер и Маргарита", который стартовал в прошлом году почти с теми же цифрами, что и "Пророк", но работал в долгую», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, номинация Юры Борисова на премию «Оскар» увеличила сборы «Пророка» на 20%, однако российский зритель при выборе фильма ориентируется на сюжет, а не актерский состав.
«То, что Юра Борисов получил номинацию на «Оскар, добавило в кассовые сборы "Пророка" минимум 20%. Сейчас дополнительного витка интереса уже не будет, карта отыграна. Картина еще соберет в прокате, но это будут цифры, которые значительно не изменят итоговые сборы. В американской практике большая лояльная аудитория ходит на актера, у нас же этого не происходит. Юра Борисов сыграл и в артхаусной драматической истории "Кончится лето". Однако это нишевое кино, широкий зритель не пойдет на картину. Аналогично «Холоп» с Милошем Биковичем собирает миллиарды, при этом большая, сложная постановоная дорогая картина "Красный шелк", прорывная в нашем кинопроизводстве, первый большой кейс по продакшену в Китае, собрала 300 миллионов рублей в прокате, что в 10 раз меньше «Холопа». Российские зритель не склонен ходить на конкретного актера, а выбирает сюжет», - рассказал Исаев.
Ранее кинокритик Роман Григорьев в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что фильм «Пророк. История Александра Пушкина» заинтриговал зрителей, но разочаровал своими музыкальными номерами, картина показалась любителям Пушкина слишком смелой и даже безумной.
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