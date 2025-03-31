«Кракен» и «Батя-2» спасут апрель? Что покажут в кинотеатрах в середине весны

Фильм «Пальма 2» вновь возглавил российский кинопрокат. Согласно данным ЕАИС Фонда Кино, в минувшие выходные картина заработала 133,3 миллиона рублей. При этом на втором месте расположился боевик «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом, который в свою первую неделю проката смог собрать 111,2 миллиона рублей. Как заметил Исаев, российская аудитория всегда хорошо принимает проекты этого актера.

«Выход крупной зарубежной новинки сейчас – большая редкость, поэтому импортные фильмы со звездами А-класса в нашем прокате действительно становятся событиями. Джейсон Стейтем - народный любимец среди многих поколений. В свое время таким был Брюс Уиллис, теперь Джейсон Стейтем подхватил упавшее знамя. Люди, конечно, хотят увидеть хороший боевик на экране, это неудивительно с учетом усталости аудитории от бесконечных сказок. Какой-то совершенно другой жанровый проект вызывает интерес, поэтому фильм преодолел планку в 100 миллионов», - пояснил он.