«Без мощного бренда»: Как «Пальма 2» обошла «Ждуна» в прокате
Появление фильма «Ждун» на больших экранах запоздало на несколько лет, и теперь картина может рассчитывать на сборы не выше 300 миллионов рублей, пояснил НСН Роман Исаев.
«Пальма 2» и «Ждун» являются жанровыми фильмами, которые привлекают свою аудиторию, но эти проекты не могут претендовать на сборы в миллиард рублей, заявил в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Фильм «Пальма 2» возглавил кинопрокат в России и странах СНГ. Согласно данным ЕАИС Фонда кино, сиквел семейной драмы 2020 года за первые выходные собрал 145,7 миллиона рублей. Комедия «Ждун» расположилась на второй строчке, заработав 93,2 миллиона рублей. Исаев допустил, что «Пальма 2» по итогу проката преодолеет планку в 500 миллионов рублей, а «Ждун» освоит лишь 300 миллионов рублей.
«Это вполне ожидаемые результаты для этих картин. Фильмы для широкой аудитории, но у них нет мощного бренда в основе, который мог бы привести людей, обеспечив по 300-500 миллионов сборов в стартовый уикенд. Это не событийные фильмы, а жанровые картины, которые привлекают свою аудиторию. Думаю, "Пальма 2" вполне может перейти за рубеж в 500 миллионов, возможно собрать даже немного больше. "Ждун" опоздал со своим появлением на экраны на несколько лет, потому особо не заинтересует аудиторию. Если он вдруг соберет 300 миллионов – это будет прекрасный результат», - сказал он.
В свою очередь продюсер фильма «Пальма 2» Наталия Клибанова в интервью НСН отметила, что создатели картины сделали ставку на семейную аудиторию.
«Мы прогнозировали такой результат своими маркетинговыми действиями. Планируем получить больше 500 миллионов рублей. Надеемся, что фильм сработает на детских каникулах, которые сейчас начинаются, и будет зарабатывать и в будни. Делали ставку на семейную аудиторию с детьми, именно она и ходит на фильм, это видно по сеансам, все основные дневные сеансы заняты, вечерние сеансы работают меньше. В первую очередь в кино пошли те, кому нравилась первая часть. Сейчас также начнет работать сарафанное радио», - уточнила Клибанова.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), соучредитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустила, что «Ждун» уступает «Пальме 2» в сценарии и актерских работах, однако проект отличает грамотный маркетинг. По ее словам, в итоге фильмы могут собрать одинаковую кассу.
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