«Без мощного бренда»: Как «Пальма 2» обошла «Ждуна» в прокате

Фильм «Пальма 2» возглавил кинопрокат в России и странах СНГ. Согласно данным ЕАИС Фонда кино, сиквел семейной драмы 2020 года за первые выходные собрал 145,7 миллиона рублей. Комедия «Ждун» расположилась на второй строчке, заработав 93,2 миллиона рублей. Исаев допустил, что «Пальма 2» по итогу проката преодолеет планку в 500 миллионов рублей, а «Ждун» освоит лишь 300 миллионов рублей.

«Это вполне ожидаемые результаты для этих картин. Фильмы для широкой аудитории, но у них нет мощного бренда в основе, который мог бы привести людей, обеспечив по 300-500 миллионов сборов в стартовый уикенд. Это не событийные фильмы, а жанровые картины, которые привлекают свою аудиторию. Думаю, "Пальма 2" вполне может перейти за рубеж в 500 миллионов, возможно собрать даже немного больше. "Ждун" опоздал со своим появлением на экраны на несколько лет, потому особо не заинтересует аудиторию. Если он вдруг соберет 300 миллионов – это будет прекрасный результат», - сказал он.