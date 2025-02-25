«Убедил Деймона и Аффлека!»: Покорит ли Россию новый фильм с «козырьком» Мерфи

Она также назвала другие знаковые премьеры 2025 года.

«В этом году наша цель порадовать зрителя жанровым разнообразием: нас ждет несколько ярких хорроров, один из них с номинантом на премию "Оскар" Девом Пателем; экшн-боевик для любителей перестрелок и погонь; ромком в стиле Бриджит Джонс с Камилль Рутерфорд из "Анатомии падения"; напряженный психологический триллер с Колином Фарреллом и Беном Стиллером, а также сатирическая комедия с оскароносной Оливией Колман. Прошедший Берлинский кинорынок, а также грядущий Каннский также имеют все шансы пополнить пакет нашей компании яркими многообещающими новинками», - заключила собеседница НСН.

Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) говорил «Радиоточке НСН» в преддверии вручения премии «Оскар» в 2024 году, что его главные фавориты – фильм «Оппенгеймер» и исполнивший в нем главную роль Киллиан Мерфи. В итоге «Оппенгеймер» получил семь «Оскаров», а Мерфи – золотую статуэтку за «лучшую мужскую роль».

