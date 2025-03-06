«Авторский взгляд без домыслов»: Роднина раскрыла подробности фильма о ее судьбе

На экраны кинотеатров 6 марта вышел фильм «Роднина» об историю успеха и жизни легендарной спортсменки. Главные роли в картине исполнили Владислава Самохина, Евгений Ткачук и Иван Колесников. Сама Роднина отметила, что хоть картина и основана на ее автобиографической книге «Слеза чемпионки», в ней также есть место и художественному взгляду.

«Сценарий делали по книге. Ко мне обращались в первую очередь, чтобы взять разрешение на подготовку сценария. Затем я встречалась с авторами проекта на этапе его обсуждения. Поскольку сценарий делали на основании книги, а не домыслов, в картине не будет фактов биографии, неизвестных широкой публике. При этом что-то додумывали авторы. Нужно оговорить, что фильм является самостоятельным творчеством. Это не только даты событий, но и взгляд авторов, на что они имеют полное право. Книга - мой взгляд на то, что со мной происходило, и как я это переживала. Взгляд изнутри совершенно отличается от взгляда со стороны», - пояснила она.