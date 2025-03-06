«Авторский взгляд без домыслов»: Роднина раскрыла подробности фильма о ее судьбе
Ирина Роднина сказала в эфире НСН, что участвовала в создании биографического фильма лишь на этапе разработки сценария, дав авторам пространство для художественного взгляда.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина в интервью НСН рассказала о сотрудничестве с создателями фильма «Роднина», отметив, что кассовые сборы картины для нее вторичны.
На экраны кинотеатров 6 марта вышел фильм «Роднина» об историю успеха и жизни легендарной спортсменки. Главные роли в картине исполнили Владислава Самохина, Евгений Ткачук и Иван Колесников. Сама Роднина отметила, что хоть картина и основана на ее автобиографической книге «Слеза чемпионки», в ней также есть место и художественному взгляду.
«Сценарий делали по книге. Ко мне обращались в первую очередь, чтобы взять разрешение на подготовку сценария. Затем я встречалась с авторами проекта на этапе его обсуждения. Поскольку сценарий делали на основании книги, а не домыслов, в картине не будет фактов биографии, неизвестных широкой публике. При этом что-то додумывали авторы. Нужно оговорить, что фильм является самостоятельным творчеством. Это не только даты событий, но и взгляд авторов, на что они имеют полное право. Книга - мой взгляд на то, что со мной происходило, и как я это переживала. Взгляд изнутри совершенно отличается от взгляда со стороны», - пояснила она.
Роднина подчеркнула, что ей было особенно важно, чтобы все образы, прототипами которых стали реальные люди, были представлены достоверно.
«Кастинг очень хороший, и это не только о главных героях. Каждый, кто был задействован в съемках, показал себя хорошо, вошел в ситуацию. Кассовые сборы для меня – второй вопрос. Мне было важнее, чтобы в фильме не было отрицательного момента при восприятии узнаваемых людей, которые представлены в картине», - заявила Роднина.
Ранее олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустила, что фильм «Роднина» научит зрителей человеческим принципам. При этом его не надо сравнивать с другими спортивными байопиками, поскольку каждый такой проект несет свой посыл.
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