«Сокрушительный байопик!»: Войтинский снимет два фильма с группой «Звери»

Съемки драмеди с участием группы «Звери» завершены, при этом впереди работа над «сокрушительным байопиком», сообщил в интервью НСН режиссер Александр Войтинский.

Войтинский является сооснователем группы «Звери». По его словам, всего будет два фильма с участием Ромы Зверя, первый из которых должен выйти в начале 2025 года. Режиссер рассказал, о чем эта картина.