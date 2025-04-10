Никулин призвал распространить действие программы «Пушкинская карта» и на цирки
10 апреля 202510:21
Все учреждения культуры в России должны быть в одинаковой степени доступны, заявил директор Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин, передает ТАСС.
По его словам, именно поэтому действие программы «Пушкинская карта» должно быть распространено и на цирки.
«По логике вещей, все объекты культуры должны быть для всех одинаково доступны», - отметил Никулин.
Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность расширения использования «Пушкинской карты», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru