Никулин призвал распространить действие программы «Пушкинская карта» и на цирки

Все учреждения культуры в России должны быть в одинаковой степени доступны, заявил директор Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин, передает ТАСС.

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По его словам, именно поэтому действие программы «Пушкинская карта» должно быть распространено и на цирки.

«По логике вещей, все объекты культуры должны быть для всех одинаково доступны», - отметил Никулин.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность расширения использования «Пушкинской карты», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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