Никулин призвал распространить действие программы «Пушкинская карта» и на цирки

По его словам, именно поэтому действие программы «Пушкинская карта» должно быть распространено и на цирки.

«По логике вещей, все объекты культуры должны быть для всех одинаково доступны», - отметил Никулин.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность расширения использования «Пушкинской карты», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

