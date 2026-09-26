Любимова: В 2026 году по «Пушкинской карте» приобретено 14 млн билетов
В России с начала 2026 года по «Пушкинской карте» было приобретено 14 млн билетов. Об этом на координационном совете по культуре при Министерстве культуры РФ на полях XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур сообщила глава ведомства Ольга Любимова.
Она напомнила, что в текущем году программе исполнилось пять лет. По словам министра, за весь период ее реализации было приобретено свыше 115 млн билетов на сумму более 58 млрд рублей, пишет ТАСС.
Любимова уточнила, что за время реализации программы было создано и проведено свыше 1 млн мероприятий, примерно 155 тысяч из которых — в 2026 году. С начала года более семи млн человек приобрели «Пушкинские карты», добавила она.
Ранее зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко в интервью НСН рассказала, что у Минкульта лежат запросы на расширение «Пушкинской карты» на детей с шести лет, а также на создание подобной карты для пенсионеров.
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