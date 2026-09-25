Голикова: «Пушкинской картой» пользуется около 90% молодых людей 14-23 лет
Большинство россиян 14-23 лет пользуются «Пушкинской картой». Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Как отметила зампред правительства, «Пушкинская карта» остается самым популярным инструментом.
«Ею пользуется около 90% молодых людей от 14 до 23 лет, почти 13 тыс. учреждений культуры предлагают около 70 тыс. культурных мероприятий», - подчеркнула Голикова.
Ранее зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко рассказала НСН, что у Минкульта лежат запросы на расширение «Пушкинской карты» на детей с 6 лет и на создание подобной карты для пенсионеров.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Никита Высоцкий назвал причину смерти Марины Влади
- Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Ульяновск выросло до 12 человек
- Экс-депутат Верховной рады заявил, что Украиной управляют комики
- Поездку Путина саммит G20 в Майами сочли бессмысленной
- Зеленский заявил о риске нехватки денег на БПЛА для ВСУ зимой
- Впервые в истории: В Циндао прошло торжественное открытие выставки скульптур Степана Эрьзи
- Голикова: «Пушкинской картой» пользуется около 90% молодых людей 14-23 лет
- «Брать не будут!»: Названы шокирующие последствия реформы семейной ипотеки
- В Кремле заявили о продолжении контактов Дмитриева с американскими переговорщиками
- Президент Чехии допустил, что НАТО будет сбивать российские самолеты