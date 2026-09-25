Голикова: «Пушкинской картой» пользуется около 90% молодых людей 14-23 лет

Большинство россиян 14-23 лет пользуются «Пушкинской картой». Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

В приложении «Госуслуги культура» выпустили 1,5 млн «Пушкинских карт»

Как отметила зампред правительства, «Пушкинская карта» остается самым популярным инструментом.

«Ею пользуется около 90% молодых людей от 14 до 23 лет, почти 13 тыс. учреждений культуры предлагают около 70 тыс. культурных мероприятий», - подчеркнула Голикова.

Ранее зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко рассказала НСН, что у Минкульта лежат запросы на расширение «Пушкинской карты» на детей с 6 лет и на создание подобной карты для пенсионеров.

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:МолодежьТатьяна Голикова

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