Но сейчас дом восстановлен, и эти три этажа, в которые я вложил огромные силы, я делал 11,5 с лет. И, естественно, хотел, чтобы все, что я вложил, не осталось большому количеству наследников, которые могут просто перессориться, будут дербанить и продавать это все, и непонятно что произойдет дальше.

- В столице много музеев, нет страха, что будущий музей-квартира Никаса Сафронова затеряется среди них?

Москва — это город музеев. Это и Пушкинская, и Третьяковка, и еще огромное количество музеев, которые представляют интерес для приезжающих. Надеюсь, то, что сейчас происходит в мире успокоится, всё восстановится, и люди будут приезжать в Москву. А так как я делаю выставки и по миру, сейчас готовлю выставку в Ватикане, в Европе прошла выставка, в Индии выставку в течение месяца посетило более 700 тысяч человек, значит, интерес ко мне есть. Люди, которые будут приезжать из-за границы, захотят посетить дом-музей Никаса, как мы приезжаем смотреть дом-музей Пикассо, Дали и так далее в разных городах. Хотелось бы, чтобы я смог внести свою лепту в культуру Москвы, в ее красоту, ее величие. Конечно, хотелось бы в Москве иметь какую-то свою галерею, чтобы она также потом осталась городу, где будут висеть эти картины. Мое имя всегда только росло, и оно известно тем, кто интересуется искусством современной России, оно известно в мире. Я открыл направление в живописи Dream Vision, то есть в искусстве у меня есть свой вклад. Древние греки говорили: «Если при жизни человек заставил говорить о себе, он будет существовать, пока мир существует». Я надеюсь, что я дал возможность говорить о себе и как художник, и как академик. Это дает мне право надеяться, что этот музей будет интересен для публики, как из России, так и для зарубежных гостей.

- Это весьма дорогостоящий актив. Не жалко передавать объект не близким, а городу и потокам туристов?

Я не корыстный человек, поэтому занимаюсь благотворительностью долгие годы. Специально курирую студентов и даю именные повышенные стипендии в Ульяновском государственном университете, где я выступаю деканом факультета культуры и искусства, в Ростовском художественном училище имени Грекова, которое я закончил когда-то также курирую студентов, выделяю повышенные стипендии. Построил храм святой Анны в Ульяновске, поставил памятник на свои средства художнику Аркадию Пластову в Ульяновске. Участвую в разных масштабных благотворительных акциях. Выкупил и старинную Тихвинскую икону Божией Матери XV века и ее передал Патриарху, он ее передал в РПЦ.