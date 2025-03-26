Кино, цирк и «Пушкинская карта»: Путин обсудил главные культурные вопросы
Путин причислил литературу, кино и музыку к союзникам России, пообещал рассмотреть вопрос включения кинематографа в школьную программу, а также возможность расширения «Пушкинской карты».
Российский лидер Владимир Путин 25 марта провел в режиме видеоконференции заседание Совета при Президенте по культуре и искусству.
«Сегодня День работника культуры. Поздравляю вас и всех, кто трудится на этом поприще, и благодарю за преданность своему делу, призванию. Деятели культуры – это не только известные «звёзды» первой величины. Это десятки тысяч сотрудников библиотек и домов творчества, музеев, театров и сельских клубов, детских школ искусств и профильных вузов», - начал свое выступление глава государства.
КИНЕМАТОГРАФ В ШКОЛЫ
Затем Путин предоставил слово участникам заседания, чтобы обрисовать обсуждаемую повестку. Первым выступил кинорежиссер, генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров. Среди ряда организационных моментов он предложил ввести в школьную программу кинематограф.
«Я дважды с Вами на этот счет имел беседу: один раз на Совете по культуре, другой раз в нашей личной беседе, если Вы помните. Насколько я помню, Вы поддержали эту идею…Прежде всего, конечно, нашего классического кинематографа. Я думаю, что это очень важная все-таки идея, которая будет способствовать и художественному, и патриотическому воспитанию нашей молодежи», - отметил он.
Он подчеркнул, что необходимо относиться к кинематографу как к способу именно образования молодежи.
«Я наблюдаю сейчас очень много дискуссий: разные министерства готовят список фильмов, которые должны быть показаны. Мне кажется, необходимо в рамках нашего Совета создать какую-то комиссию, которая бы тоже принимала участие в формировании, может быть, 100–150 фильмов, которые были бы показаны в школе именно в качестве обязательной программы», - предложил он.
Путин, в свою очередь, заявил, что эта идея заслуживает пристального внимания. По словам российского лидера, культура напрямую влияет на многие вопросы социального и экономического характера.
Министерство просвещения России планирует «в ближайшее время» направить в регионы список фильмов, рекомендуемых школьникам к просмотру, заявил на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства министр просвещения Сергей Кравцов.
Осенью 2024 года в Общественной палате представили черновой вариант списка, в который вошел 191 фильм, из 181 которых был снят в СССР. В том числе «Неуловимые мстители», «Война и мир» и «Приключения Буратино».
Режиссер Алексей Герман-младший в беседе с НСН отметил, что советские фильмы лучше российских, однако не каждая такая картина будет понятна современным школьникам, а важно разговаривать с детьми на актуальном для них языке.
«Не все советские фильмы будут понятны современным школьникам. Самая большая опасность, когда с молодежью говоришь на архаичном языке. Мир очень изменился, нынешние школьники сильно отличаются даже от тех, кто учился 5-10 лет назад. Молодежь стремительно меняется, она быстро впитывает новое и быстро принимает вызовы. В этой связи, мне кажется, само количество фильмов в списке великовато, скажем честно. Среди фильмов, которые обязательно должны посмотреть школьники, довольно широкий круг. Начиная от картин Ларисы Шепитько до Бондарчуков и Тарковских», - объяснил он.
А народный артист России, режиссер Александр Сокуров заявил НСН, что школьникам нужно показывать фильмы Андрея Ростоцкого, Ролана Быкова и Андрея Тарковского, однако все эти фильмы подросткам надо объяснять.
Владимир Путин пообещал «все взвесить и со специалистами поговорить», отметив, что государство сегодня активно поддерживает кинематограф.
«В прокат вышло 214 российских фильмов, из них 54 тоже при поддержке Минкульта. Кассовые сборы составили 36 миллиардов рублей, а количество зрителей российских фильмов увеличилось на десять процентов – хороший темп, аудитория составила 100 миллионов человек», - сказала глава государства.
ПЕРЕДАЧА ЛИТЕРАТУРЫ
Далее высказался председатель правления Союза писателей России Николай Иванов. Он посетовал на то, что в стране отсутствует внятное позиционирование как литературы, так и книжной отрасли.
«Необходимо вернуть все, связанное с литературным процессом, под эгиду Министерства культуры. Это вопросы книгоиздания и их продаж, литературных фестивалей и премий», - предложил он.
Также он подчеркнул, что в России наблюдается нехватка книжных магазинов, так как зачастую это не самые рентабельные проекты. Иванов призвал вернуться к обсуждению законопроекта, который дает культурным учреждениям право сдавать помещения под книжные магазины.
После этого Путин обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру культуры Олеге Любимовой. Они заявили, что необходимо согласовать «литературу» с коллегами из Минцифры.
«Да. Давайте так и сделаем. Потому что, конечно, у России не только армия, флот и литература, но и кинематограф тоже, это наш союзник. Достаточно посмотреть фильмы о войне, и будет очевидно, что это так и есть», - заключил Путин.
ЦИРК И ПУШКИНСКАЯ КАРТА
Со своей стороны, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгар Запашный указал на проблему потери кадров в цирковом искусстве. По его словам, более половины выпускников покидают страну и уезжают работать в заграничных шоу. Он предложил внедрить систему трудовых контрактов с артистами еще на этапе их обучения.
По его словам, такая же проблема сегодня существует и в балете.
Также Запашный удивился тому, что «Пушкинская карта» сегодня распространяется на коммерческие выставки, но никак не затрагивает цирки.
«Что касается расширения возможностей «Пушкинской карты» – конечно, посмотрим обязательно», - ответил Путин.
Минкультуры РФ пока не готово включить цирки в «Пушкинскую карту», потому что их программу нельзя назвать просветительской, заявляла министр культуры России Ольга Любимова почти ровно год назад.
Она отметила, что цирки носят скорее развлекательный характер, а изначально требовалась строго просветительская направленность этой программы. Циркам нужно создать «что-то такое, чтобы их можно было включить в программу».
В марте этого года Любимова также заявила, что возможность покупки книг не следует включать в программу «Пушкинская карта», так как лимита карты в пять тысяч рублей может не хватить на приобретение билетов в театры, музеи и кинотеатры.
ЗВАНИЯ АРТИСТАМ
Также Эдгард Запашный, являясь народным артистом РФ, призвал лишать государственных наград и званий артистов, которые оскорбляют Россию. Он указал, что многие из творческих деятелей, покинувших страну после начала спецоперации, позволяют себе «клеветнические высказывания» в адрес государства, россиян и российской армии.
«Я предлагаю разработать механизм лишения присуждённых государственных наград и званий... надо защитить высокое звание от дискредитации этими негодяями», - заключил он.
При этом режиссер Никита Михалков предложил оставить награды артистам, уехавшим из России и критикующим страну из-за границы. Однако пускать их обратно не стоит, уверен он. По его словам, государственные награды не имеют значения для деятелей культуры, покинувших страну.
До этого депутат культурного комитета Госдумы Елена Драпеко предлагала ввести на федеральном уровне механизм лишения деятелей культуры наград и званий.
ДЕНЬГИ МУЛЬТИКАМ
С предложениями также выступила председатель Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Она уверена, что российской анимации сегодня не хватает финансовой поддержки для расширения. По ее словам, отрасль предлагает закрепить ежегодные квоты в размере 20% от общего государственного финансирования кино.
И второе – направлять 10% средств от кинопроката зарубежных мультфильмов в Фонд кино на поддержку отечественной анимации.
Глава государства эти предложения воспринял неоднозначно.
«Такая окраска поступающих денег, в принципе, Минфином не приветствуется, но мы тем не менее поговорим – говорю о десяти процентах от проката иностранного анимационного кино на нужды нашего анимационного кино», - пояснил Путин, поддержав квоту в 20%.
Отдельно глава государства в ходе мероприятия отметил, что в Курской области все будет восстановлено, восстановление объектов культуры в регионе нужно рассмотреть отдельно.
По итогам встречи Путин поручил помощнику Владимиру Мединскому обобщить все сказанное и представить на утверждение.
25 марта Владимир Путин присвоил почетные звания народных артистов Российской Федерации актерам Максиму Аверину, Александру Олешко и Анне Михалковой. Также президент подписал указ о награждении певицы и телеведущей Анны Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве».
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