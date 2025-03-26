Кино, цирк и «Пушкинская карта»: Путин обсудил главные культурные вопросы

Он подчеркнул, что необходимо относиться к кинематографу как к способу именно образования молодежи.

«Я наблюдаю сейчас очень много дискуссий: разные министерства готовят список фильмов, которые должны быть показаны. Мне кажется, необходимо в рамках нашего Совета создать какую-то комиссию, которая бы тоже принимала участие в формировании, может быть, 100–150 фильмов, которые были бы показаны в школе именно в качестве обязательной программы», - предложил он.

Путин, в свою очередь, заявил, что эта идея заслуживает пристального внимания. По словам российского лидера, культура напрямую влияет на многие вопросы социального и экономического характера.

Министерство просвещения России планирует «в ближайшее время» направить в регионы список фильмов, рекомендуемых школьникам к просмотру, заявил на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства министр просвещения Сергей Кравцов.

Осенью 2024 года в Общественной палате представили черновой вариант списка, в который вошел 191 фильм, из 181 которых был снят в СССР. В том числе «Неуловимые мстители», «Война и мир» и «Приключения Буратино».

Режиссер Алексей Герман-младший в беседе с НСН отметил, что советские фильмы лучше российских, однако не каждая такая картина будет понятна современным школьникам, а важно разговаривать с детьми на актуальном для них языке.

«Не все советские фильмы будут понятны современным школьникам. Самая большая опасность, когда с молодежью говоришь на архаичном языке. Мир очень изменился, нынешние школьники сильно отличаются даже от тех, кто учился 5-10 лет назад. Молодежь стремительно меняется, она быстро впитывает новое и быстро принимает вызовы. В этой связи, мне кажется, само количество фильмов в списке великовато, скажем честно. Среди фильмов, которые обязательно должны посмотреть школьники, довольно широкий круг. Начиная от картин Ларисы Шепитько до Бондарчуков и Тарковских», - объяснил он.

А народный артист России, режиссер Александр Сокуров заявил НСН, что школьникам нужно показывать фильмы Андрея Ростоцкого, Ролана Быкова и Андрея Тарковского, однако все эти фильмы подросткам надо объяснять.

Владимир Путин пообещал «все взвесить и со специалистами поговорить», отметив, что государство сегодня активно поддерживает кинематограф.

«В прокат вышло 214 российских фильмов, из них 54 тоже при поддержке Минкульта. Кассовые сборы составили 36 миллиардов рублей, а количество зрителей российских фильмов увеличилось на десять процентов – хороший темп, аудитория составила 100 миллионов человек», - сказала глава государства.

ПЕРЕДАЧА ЛИТЕРАТУРЫ

Далее высказался председатель правления Союза писателей России Николай Иванов. Он посетовал на то, что в стране отсутствует внятное позиционирование как литературы, так и книжной отрасли.