Пилот самодельного летательного аппарата погиб при крушении в Тверской области

По данным ведомства, инцидент произошел 1 ноября около 13:00 на территории деревни Каюрово. Как уточняет РЕН ТВ, крушение произошло практически сразу после взлета, а пилоту было 72 года.



Ранее два человека погибли в Татарстане в результате крушения легкомоторного самолета в огороде частного дома, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».