Пилот самодельного летательного аппарата погиб при крушении в Тверской области
Пилот самодельного летательного аппарата погиб при крушении в Тверской области. Об этом сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России в своем «Максе».
По данным ведомства, инцидент произошел 1 ноября около 13:00 на территории деревни Каюрово. Как уточняет РЕН ТВ, крушение произошло практически сразу после взлета, а пилоту было 72 года.
Ранее два человека погибли в Татарстане в результате крушения легкомоторного самолета в огороде частного дома, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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