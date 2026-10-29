Кинотеатры спокойно отработают новогодний период и без предсеансового обслуживания, предполагающего теневой прокат западных блокбастеров, но летом такая практика существенно им помогла бы, заявил НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Премьеры третьей «Дюны» и «Мстителей: Доктор Дум» в СНГ разведут по времени. Первый фильм выйдет 17 декабря, а второй — 7 января 2027 года. При этом американский релиз обеих картин намечен на 18 декабря, пишет «БК Медиа». Издание напомнило, что неофициальный прокат крупных зарубежных картин в России традиционно стартует на неделю позже, чем в СНГ, а в праздники перерыв увеличивается. Например, «Аватар: Пламя и пепел» появился на российских экранах только 15 января 2026 года, то есть почти через месяц после релиза в Казахстане. По мнению Воронкова, по российским кинотеатрам отсутствие в афише этих вывесок, как и дальнейший запрет на предсеансовые показы, вряд ли смогут нанести серьезный удар.