«Потенциал хорош!»: Кинотеатры не испугались отказа от теневого проката
Российские кинотеатры справятся с отсутствием голливудских новинок, выходящих нелегально в рамках предсеансового обслуживания, считает Алексей Воронков.
Кинотеатры спокойно отработают новогодний период и без предсеансового обслуживания, предполагающего теневой прокат западных блокбастеров, но летом такая практика существенно им помогла бы, заявил НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.
Премьеры третьей «Дюны» и «Мстителей: Доктор Дум» в СНГ разведут по времени. Первый фильм выйдет 17 декабря, а второй — 7 января 2027 года. При этом американский релиз обеих картин намечен на 18 декабря, пишет «БК Медиа». Издание напомнило, что неофициальный прокат крупных зарубежных картин в России традиционно стартует на неделю позже, чем в СНГ, а в праздники перерыв увеличивается. Например, «Аватар: Пламя и пепел» появился на российских экранах только 15 января 2026 года, то есть почти через месяц после релиза в Казахстане. По мнению Воронкова, по российским кинотеатрам отсутствие в афише этих вывесок, как и дальнейший запрет на предсеансовые показы, вряд ли смогут нанести серьезный удар.
«На сегодняшний день потенциал российского кино в сезон более чем хорош. А в Новый год кинотеатры России вышли без иностранного кино, и это уже происходит третий год, и тенденция будет усиливаться. Единственное, для чего кинотеатрам, возможно, пригодилась бы практика предсеансового обслуживания, - это для того, чтобы продержаться лето», – рассказал Воронков.
Эксперт ранее уже рассказывал НСН о том, что до конца года в России стоит ждать прекращения практики предсеансовых показов зарубежных фильмов. По его словам, движение в этом направлении продолжается, а в декабре кинопрокатчики ожидают большого брифинга, посвященного инициативе кинорежиссера Никиты Михалкова о квотировании и налоговом регулировании проката иностранных фильмов.
«Там будут разбираться в том числе технические истории. Поэтому к декабрю, возможно, уже станет что-то понятно», – отметил Воронков.
Ранее Алексей Воронков в беседе с НСН прогнозировал, что новые «Мстители» и «Дюна» появятся на российских экранах не раньше апреля 2027 года.
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