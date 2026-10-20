«Снимают для себя»: Кинотеатры раскрыли, чего не хватает российским фильмам

Современному российскому кино не хватает ориентации на зрителя, авторы зачастую делают картины «для себя», и этому учат в вузах, заявил член Совета Ассоциации Владельцев Кинотеатров Роман Исаев в пресс-центре НСН.

«Нашему кино не хватает, чтобы оно было зрительским. В наших вузах учат снимать что-то для самого себя, чтобы потешить самого себя, снимать кино для зрителя у нас не учат. Поэтому получается кино, которое удовлетворяет продюсера, авторов и так далее, а зрительского кино не хватает. Есть ряд фильмов, которые «заходят» в аудиторию, они собирают миллиард-два. Но большое число фильм не интересны зрителю, они вторичны и скучны. Поэтому очень многие фильмы получаются картонными или повторами Голливуда. Еще проблема в том, что нам не хватает среднего слоя, фильмов, которые собирают 300-500 миллионов рублей – хорошие комедии, боевики, драмы, детективы. Такие фильмы обеспечивают регулярность кинохождения», - рассказал он.

Культовые фильмы прошлого возвращаются на большие экраны и вновь собирают зрителей в кинотеатрах. Особенно показательно возвращение саги «Сумерки». По данным отраслевых источников, за первые две недели повторного проката в сентябре 2026 года фильм собрал около 334 млн рублей, став самым кассовым фильмом месяца в России. По состоянию на 11 октября общие сборы первой части превысили 415 млн рублей, а число зрителей приблизилось к 767 тысячам. В сентябре картину посмотрели почти 616 тысяч человек. Это один из самых заметных успехов повторного кинопроката за последние годы.

