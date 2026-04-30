Фредди Меркьюри назвали лучшим вокалистом в истории
Фронтмен рок-группы Queen Фредди Меркьюри возглавил ТОП-100 лучших вокалистов в истории. Рейтинг был составлен онлайн-изданием Consequence, рассказывающим о мире музыки, кино и телевидения.
Отмечается, что в составлении участвовали 50 артистов. В их числе автор множества хитов и лидер коллектива 4 Non Blondes Линда Перри, гитарист Билли Айдола Стив Стивенс, а также Майк Паттон из Faith No More, попавший на 8-ю строчку.
Второе место в сотне луших вокалистов досталось Арете Франклин, а третье - Уитни Хьюстон. В десятку также вошли Марвин Гэй, Роберт Плант, Бейонсе, Элла Фицджеральд, Майкл Джексон и лидер коллектива Bad Brains Пол Д. Хадсон, он же H.R.
Ранее Луи Армстронг стал самым популярным джазовым исполнителем среди пользователей серависа «КИОН Музыка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
