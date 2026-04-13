Режиссер сериала «Радар» признался, что вдохновлялся «Очень странными делами»
Константин Смирнов в эфире НСН рассказал, что сериал «Радар» понравится и взрослым, и подросткам, привлечет не только поклонников книги, по мотивам которой снят.
Режиссер и соавтор сценария сериала «Радар» Константин Смирнов в беседе с НСН признался, что вдохновлялся «Очень странными делами», но за основу взял советскую фантастику.
Фантастический сериал «Радар» выйдет на платформе Okko 24 апреля, рассказали в пресс-службе онлайн‑кинотеатра. Проект снят по мотивам книги Александра Мирера «Главный полдень». Действие разворачивается в 1988 году в небольшом советском городе рядом с мощным радаром системы ПРО. После падения загадочного объекта трое шестиклассников отправляются на поиски метеорита. Смирнов признался, что еще в детстве его впечатлила советская экранизация книги, с тех пор он мечтал переснять свой вариант.
«Меня не столько сама книга впечатлила, сколько фильм «Посредник», который я смотрел еще в своем советском детстве. Это фантастический фильм 1990 года по повести «Главный полдень». Когда я уже стал режиссером, всегда хотел эту идею переснять, по мотивам. Именно этот фильм стал первоисточником, потому что на меня подействовал, но в целом, если честно, я не очень люблю советскую фантастику и не особо читал. Я люблю больше Брэдбери. Книгу «Главный полдень» я прочитал поперек, уже на этапе подготовки к съемкам», - рассказал он.
Смирнов также отметил, что сериал не зря сравнивают с «Очень странными делами».
«Я высоко оцениваю шансы привлечь не только поклонников книги, у нас получился классный сериал, очень атмосферный. Он и для взрослых, так как это остросюжетный триллер, но и для подростков, потому что там герои взрослые и подростки. Там есть и лирическое, трогательное содержание, подростковая поэзия, мы это закладывали. Несколько сюжетных линий, в чем-то похоже на «Очень странные дела». Я не скрываю, что это одна из вещей, которая нас вдохновляла. Конечно, визуально мы ничего не пытались копировать, просто по сути история похожа. История тоже происходит в прошлом, герои тоже дети, они борются со злом, по жанру очень близко», - добавил собеседник НСН.
В 2025 году проект был представлен на конкурсе фестиваля экранизаций «Читка 4.0», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
