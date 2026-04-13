«Меня не столько сама книга впечатлила, сколько фильм «Посредник», который я смотрел еще в своем советском детстве. Это фантастический фильм 1990 года по повести «Главный полдень». Когда я уже стал режиссером, всегда хотел эту идею переснять, по мотивам. Именно этот фильм стал первоисточником, потому что на меня подействовал, но в целом, если честно, я не очень люблю советскую фантастику и не особо читал. Я люблю больше Брэдбери. Книгу «Главный полдень» я прочитал поперек, уже на этапе подготовки к съемкам», - рассказал он.

Смирнов также отметил, что сериал не зря сравнивают с «Очень странными делами».

«Я высоко оцениваю шансы привлечь не только поклонников книги, у нас получился классный сериал, очень атмосферный. Он и для взрослых, так как это остросюжетный триллер, но и для подростков, потому что там герои взрослые и подростки. Там есть и лирическое, трогательное содержание, подростковая поэзия, мы это закладывали. Несколько сюжетных линий, в чем-то похоже на «Очень странные дела». Я не скрываю, что это одна из вещей, которая нас вдохновляла. Конечно, визуально мы ничего не пытались копировать, просто по сути история похожа. История тоже происходит в прошлом, герои тоже дети, они борются со злом, по жанру очень близко», - добавил собеседник НСН.

В 2025 году проект был представлен на конкурсе фестиваля экранизаций «Читка 4.0», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

