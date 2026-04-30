Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ. Если сработает металлоискатель, участнику экзамена предложат добровольно сдать предмет, на который сработал прибор. При этом прикасаться к школьникам и их вещам будет запрещено. Если ученик откажется сдать «запищавший» предмет, его не допустят до экзамена. Володарский считает, что эти меры одновременно снизят уровень стресса у детей, но и позволят ощутить степень ответственности за пронос запрещенных предметов.

«Конкретизация в правилах прохода к месту экзамена пойдет на пользу и снимет общее напряжение. Школьник будет понимать, что он защищен и на стадии пропуска в здание; снизится уровень превышения полномочий на пропуске; ребенок будет знать последствия попытки пронести запрещенные предметы на экзамен. Основные проблемы, которые были зафиксированы ранее, это физический досмотр и прикосновения к учащимся, принуждение к снятию одежды и личных вещей, прилюдный досмотр, отсутствие соблюдения процедур и психологическое давление, грубость. Все это вместе существенно ухудшало настрой ребенка непосредственно перед самим экзаменом. Это существенно сказывалось и на результате итоговой аттестации. Я бы сравнил это со спортом. Перед значимыми соревнованиями спортсмены выезжают на сборы и подальше от бытовой суеты. Это делается, чтобы сконцентрироваться на результате. Подготовится морально, в первую очередь. А теперь представьте себе, что перед выходом на арену спортсменов вывели из равновесия на проходной. Конечно, нужно уметь контролировать свои эмоции, однако школьники этому только учатся, и ЕГЭ для них, возможно, самый нервный период в школьной жизни. Задача ЕГЭ — выявить знания, а не проверить на стрессоустойчивость», — считает Володарский.

Он посоветовал столкнувшимся с нарушениями при пропуске на экзамен родителям и школьникам сразу фиксировать инцидент. Необходимо пригласить руководителя или ответственного за проведение экзамена, составить акт, а затем обратится к члену экзаменационной комиссии и подать апелляцию с копией акта об произошедшем.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН указал на неэффективность глушилок на экзаменах. Эксперт подчеркнул, что при наличии смартфона школьники могут списывать даже без доступа к Сети.

