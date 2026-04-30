Мишустин: Кабмин компенсирует ущерб от паводков на Северном Кавказе
Ущерб от паводков на Северном Кавказе будет компенсирован правительством РФ за счёт федерального бюджета. Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, безусловным приоритетом являются люди, их дома и приусадебные хозяйства, а также имущество.
«Важно сделать всё возможное, чтобы заявления граждан на оказание им финансовой помощи очень чётко и без проволочек рассматривались», - подчеркнул глава кабмина.
Мишустин добавил, что если на период восстановления жилья семьям потребуется вывезти детей, то следует организовать для них отдых в летних лагерях.
Ранее президент РФ Владимир Путин указал, что необходимо помочь жителям Дагестана, даже если их недвижимость была построена без должного оформления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Под кандидата»: Зачем работодатели скрывают зарплаты в вакансиях
- Останки миллиардеров подняли спустя три года после трагедии с батискафом «Титан»
- Трамп назвал Мерца неэффективным в деле урегулирования украинского кризиса
- Омбудсмен Володарский оценил запрет на досмотр школьников перед ЕГЭ
- Верховный суд РФ приостановил деятельность партии «Гражданская платформа»
- Бизнес или медицина? Почему в России сложно наказать пластического хирурга за ошибку
- Приговор, Берлин и теннис: Какие сериалы россияне посмотрят в мае
- «Дурость»: Песков раскритиковал попытки помешать приезду лидеров на 9 Мая
- Пластический хирург раскрыл, как должна выглядеть красивая женская грудь