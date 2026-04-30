Мишустин: Кабмин компенсирует ущерб от паводков на Северном Кавказе

Ущерб от паводков на Северном Кавказе будет компенсирован правительством РФ за счёт федерального бюджета. Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, безусловным приоритетом являются люди, их дома и приусадебные хозяйства, а также имущество.

«Важно сделать всё возможное, чтобы заявления граждан на оказание им финансовой помощи очень чётко и без проволочек рассматривались», - подчеркнул глава кабмина.

Мишустин добавил, что если на период восстановления жилья семьям потребуется вывезти детей, то следует организовать для них отдых в летних лагерях.

Ранее президент РФ Владимир Путин указал, что необходимо помочь жителям Дагестана, даже если их недвижимость была построена без должного оформления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС/Гаджибалаев Гянжеви
