Актер Антон Васильев раскрыл причину популярности криминального жанра в кино

«В сериалах и фильмах подобного жанра развязка сюжета зачастую связана с торжеством справедливости, правды и заслуженным наказанием или награждением героев картины. Зрителю хочется видеть то, с чем он редко сталкивается в жизни», - сказал артист.

Среди последних работ Васильева – главная роль в криминальной экшн-драме «Приговор». Его герой Савва 22 года назад связался с преступниками и был обвинен в убийстве. Выйдя на свободу, мужчина решает завязать с криминалом и начать тихую жизнь с любимой. Однако Савву втягивают в разборки, шантажируют и лишают надежды на светлое будущее. По словам актера, главная мысль, которую зритель вынесет, посмотрев сериал, заключается в том, что сила не в силе.

Экшн-драма «Приговор» выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «КИОН», а после — на телеканале НТВ.

Ранее сценарист сериалов «Бригада», «Дальнобойщики», режиссер фильмов «Географ глобус пропил», «1993» и других Александр Велединский рассказал НСН, что криминальные фильмы и сериалы любят не только россияне, но и весь остальной мир.

