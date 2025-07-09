Писатель Татьяна Устинова призналась спецкору НСН, что очень любит сказки и семейное кино, и рассказала, какие фильмы последних лет впечатлили ее сильнее всего.

«Фестиваль семейного кино — это совершенно превосходная история. Я очень большой любитель семейного кино, и когда удается посмотреть то, что можно посмотреть вместе с детьми и что не скучно родителям, это очень большое достижение. Я обожаю сказки, мне очень нравится фильм “Огниво” Александра Войтинского. На днях я посмотрела “На деревню дедушке”, еще мне нравится “Сто лет тому вперед”. А еще я очень люблю детективы, “Инспектор Гаврилов”, например», — сказала Устинова.