Верховный суд РФ приостановил деятельность партии «Гражданская платформа»

Верховный суд РФ приостановил деятельность основанной в 2012 году предпринимателем Михаилом Прохоровым партии «Гражданская платформа».

Отмечается, что иск в отношении политического объединения был подан Минюстом, выявивишим нарушения. В частности, устав партии не соответствовал законодательству.

Как указали в ведомстве, «Гражданской платформе» были направлены предупреждения, однако нарушения устранены не были

«Высшая судебная инстанция... приостановила деятельность партии, её региональных и иных структурных подразделений на срок три месяца», — говорится в решении ВС РФ.

Ранее Верховный суд РФ отказался считать критику политиков разжиганием ненависти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
