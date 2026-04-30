Верховный суд РФ приостановил деятельность партии «Гражданская платформа»
Верховный суд РФ приостановил деятельность основанной в 2012 году предпринимателем Михаилом Прохоровым партии «Гражданская платформа».
Отмечается, что иск в отношении политического объединения был подан Минюстом, выявивишим нарушения. В частности, устав партии не соответствовал законодательству.
Как указали в ведомстве, «Гражданской платформе» были направлены предупреждения, однако нарушения устранены не были
«Высшая судебная инстанция... приостановила деятельность партии, её региональных и иных структурных подразделений на срок три месяца», — говорится в решении ВС РФ.
Ранее Верховный суд РФ отказался считать критику политиков разжиганием ненависти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
