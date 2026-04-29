«Игорь против Марти»: Режиссер «Первой ракетки» рассказал о «возвращении» Козловского
Было видно, что Козловский скучал по съемкам, сказал в эфире НСН Евгений Корчагин, сравнив его героя с «абсолютной скотиной» из «Марти Великолепного».
Актер Данила Козловский попал в сериал «Первая ракетка» через отбор и не пытался заглушить «режиссерский голос», рассказал в интервью НСН режиссер этой картины Евгений Корчагин.
30 апреля выходит спортивная драма «Первая ракетка» с Данилой Козловским. В начале сентября 2025 года о съемках сериала с Козловским сообщил, продюсер Федор Бондарчук, после чего актер, пропавший на длительное время из поля зрения зрителей, вновь появился на экранах и начал сниматься в кино. По словам Корчагина, было видно, что Козловский соскучился по съемкам.
«Было несколько претендентов на главную роль, мы отсматривали много артистов, но у Данилы были прекрасные пробы, и это большая удача, что нам удалось заполучить его в кастинг. Почему именно он? Потому что он потрясающий артист. Может быть, когда-нибудь кто-то сыграет роль спортивного тренера лучше, чем он, но точно не сейчас. Судя по работе, Данила действительно скучал по съемкам, он всегда с огромной радостью приезжал на площадку. У Данилы невероятный уровень профессиональной этики, и я благодарен ему за это. Несмотря на то, что Данила — не только прекрасный актер, но еще и классный режиссер, на "Первой ракетке" он принял свою роль актера и оставался в заявленных рамках. Мы много раз рассуждали и спорили над сценами, мотивациями и действиями героев, но он всегда слышал мой режиссерский голос, даже когда предлагал свое видение», - подчеркнул режиссер.
Он объяснил, в чем схожесть и разница героев Данилы Козловского и Тимоти Шаламе в претендовавшей на «Оскар» картине о звезде настольного тенниса «Марти Великолепный».
«У героев Тимати Шаламе и Данилы Козловского в целом есть общие черты: стремление к победе, как, наверное, у каждого спортсмена, отсутствие в некоторых моментах морали, через которую они просто перешагивают ради достижения своих целей. Но при этом Марти все-таки абсолютная скотина, а Игорь — нет», - отметил Корчагин.
По его словам, идея снять первый в России сериал о большом теннисе родилась у продюсера Константина Маньковского, который вместе с авторами несколько лет «писал ее и переписывал».
В марте 2024 года сообщалось, что из титров картины «Летучий корабль» пропали имена Данилы Козловского и Ксении Раппопорт. На актера несколько раз жаловались общественники, однако в 2025 году Козловский вернулся на сцену в театральных постановках, а в сентябре прошлого года «Институт развития интернета» и Федор Бондарчук сообщили о съемках первого российского сериала о большом теннисе с Козловским в главной роли. Вскоре после этого, 1 октября, вышел лежавший с 2023 года на полке сериал с Козловским «Бар "Один звонок"», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Дрон ВСУ атаковал промышленную площадку в Пермском крае
- «Игорь против Марти»: Режиссер «Первой ракетки» рассказал о «возвращении» Козловского
- СМИ: ЕС может ужесточить условия выдачи Киеву кредита на 90 млрд евро
- Без США не обошлось: Чем грозит России выход ОАЭ из ОПЕК
- В Оренбургской области дроны атаковали промышленные предприятия
- Самолет из Хабаровска вернулся в аэропорт из-за возможной технической неисправности
- РКК направил в Донбасс 400 тонн воды для нужд жителей
- СМИ: Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана
- Хуже Анапы? Путин оценил последствия ударов по Туапсе
- Над Россией за ночь уничтожили 98 украинских БПЛА